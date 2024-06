¿Cuánto cobrará Kylian Mbappé en el Real Madrid?

Kylian Mbappé será anunciado por el Real Madrid en las próximas horas. El delantero francés decidió no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain y falta, sin embargo, la oficialidad de su incorporación. Según informa l'Équipe, firmará un contrato de cinco años con los blancos, pero con un contrato mucho más reducido que el que percibía París. Según informan desde Francia, su salario estará muy por debajo de los 72 millones brutos que cobraba esta temporada en el club parisino.

26 millones brutos y 50 adicionales

El contrato de Mbappé con el Real Madrid no será descabellado. Uno de los objetivos principales de la directiva blanca es el de no desestabilizar el vestuario. Tampoco el ambiente. Mbappé llega como uno de los mejores jugadores del planeta, pero hay que tener en cuenta que en el club blanco están Bellingham y Vinicius. El objetivo es que no haya muchas diferencias de salario.

El contrato del francés incluye varios componentes financieros y de derechos de imagen. Según informa la Cadena Ser, Mbappé percibirá una cantidad de 26 millones de euros brutos, es decir, 14 millones netos, más 30 de prima por cada uno de los cinco años que lo vincularán al Real Madrid. Esta operación será una de las más elevadas en la historia del fútbol europeo y la suma total de la misma llegará hasta los 500 millones de euros.

Prima de fichaje

El Real Madrid fichará a Mbappé gratis. Será una operación redonda donde el club blanco no tendrá que abonar nada al PSG. Parece una auténtica ganga a simple vista, pero la operación esconde detrás varios condicionantes. El dinero de la operación irá directamente hacia el futbolista francés. Mbappé recibirá una prima de fichaje de 40 millones de euros. Las condiciones han cambiado, y de los 130 millones de euros, pasarán a 14 netos más 30 por temporada.

Será el mejor pagado de la plantilla

Mbappé será el jugador del Madrid que más cobrará. Con los 26 millones brutos por temporada, quedará por encima de David Alaba (22,5 millones) y Luka Modric (21,9 millones), cuyo vínculo también se extiende hasta mediados de 2024. Vinícius Jr. y Jude Bellingham, las dos máximas figuras del Madrid actualmente, perciben un salario anual base de 20,8 millones de euros.