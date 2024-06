El 'fichaje' Palomino ya saluda al Barça, pero aún se centra en el BM Logroño

El antequerano Juan Palomino (22 años) no deja indiferente a nadie. Con una gran naturalidad y una humildad extraordinarias, el lateral izquierdo se refiere a su futuro azulgrana de puntillas mientras sigue centrado en "el partido más importante del año".

Tras dos temporadas en el Barça B, el lateral izquierdo renovó hasta 2025 y en 2022 se marchó dos temporadas cedido a un BM Logroño con el que disputa este sábado a las 19.00 horas la segunda semifinal de la Copa del Rey contra el Bathco Torrelavega tras brillar con luz propia en cuartos con el premio de un billete para la fase de grupos de la Liga Europea para el ganador... siempre que el Barça no falle contra el Bidasoa.

Entre las estrecheces económicas y los pasos adelante que ha dado Palomino a las órdenes de Miguel Ángel Velasco, la dirección deportiva azulgrana ha decidido que es el sustituto ideal a un Haniel Langaro que fichará por el Dinamo Bucuresti de Xavi Pascual. El andaluz conversó con SPORT en Jaén y terminó saludando de vuelta a la afición del Palau.

Decía su entrenador en la pasada Copa del Rey en Santander que debía mejorar físicamente, coger kilos... ¿ha cumplido?

A medias, a medias (ríe). Yo creo que he mejorado en táctica defensiva y en defensa en general. Me falta todavía mucho recorrido físico y creo que tengo que ponerme más fuerte. Hasta dónde... pues no sé, porque yo me considero un defensor móvil. Entonces bueno, seguimos trabajando para llegar lo más alto posible.

El hecho de que pueda defender en el centro le da un plus, ¿no?

Sí, eso me da mucho, porque permite al equipo ahorrarse cambios defensa-ataque. Por mi parte tengo que correr bastante y ese es uno de los objetivos que tengo en mente. A mí me gusta mucho estar en el centro de la defensa, me encanta.

Juan Palomino, con el primer equipo del Barça / DAVID RAMÍREZ

Usted llegó al Barça B en 2020 siendo un gran lanzador y ahora no tira tanto, pero es mucho más completo... ¿Es el precio que hay que pagar por la defensa?

Sí, es verdad que muchas veces llego un poco fundido al ataque. Es mucho riesgo atrás, porque yo soy muy intenso. A veces incluso de más y eso de vez en cuando me provoca demasiado cansancio. Creo que también he mejorado mucho tácticamente, tanto en defensa como en ataque y el objetivo es seguir creciendo.

En su cesión en Logroño ha mejorado también en la toma de decisiones, en no precipitarse... ¿No perdió ninguna bola en cuartos?

Bueno, creo que perdí una al principio (ríe), pero con las pulsaciones tan altas y a ese ritmo una pérdida se puede permitir. También me centro bastante en minimizar las pérdidas y poco a poco lo estoy consiguiendo.

Está centrado en jugar a las siete contra el Bathco Torrelavega, un partido vital para el Logroño...

Es nuestro gran objetivo. Empezamos la Liga y nos pusimos la meta de clasificarnos para Europa. No lo hemos conseguido por la Liga y hay que lucharlo aquí. De momento hemos dado el primer paso contra el Granollers, pero queremos el segundo y tenemos una final contra el Torrelavega, porque ganar asegura la Liga Europea yendo directos a la fase de grupos en vez de jugar la previa.

Palomino es cada vez más decisivo en tareas defensivas / RFEBM / J. L. RECIO

Volverá al Barça. La pregunta del millón. ¿Se ve preparado, asumiendo que jugará bastante menos?

Ahora mismo todavía no soy consciente de lo que voy a vivir allí otra vez, no lo estoy pensando mucho precisamente por lo que nos jugamos aquí en Jaén. Quiero terminar bien con esta gente, porque es una familia y he vivido dos años estupendos. Me va a dar mucha pena dejar Logroño.

Ese Juan Palomino que sale de Andalucía camino de Barcelona, ¿esperaba llegar adonde ha llegado?

Jamás en la vida. Yo salí de Antequera como un chaval más que jugaba a balonmano prácticamente para pasarlo bien con sus amigos y la vida me ha cambiado por completo.

¿Cómo recuerda los minutos que tuvo con el primer equipo con Pasqui?

Jaja, pues muy bien, pero fueron muy poquitos, ¿eh? Yo jugaba en el filial y algún día subía con el primer equipo. Lo recuerdo con mucha alegría.

¿Y qué le diría a la afición del Palau?

Que nos vemos por allí la temporada que viene, que estoy muy contento de volver al Barça y que lo quiero disfrutar a tope.