¡El Arsenal anuncia la marcha de 19 jugadores!

La afición 'gunner'se ha despertado este lunes con un comunicado oficial de su equipo. El Arsenal ha publicado en sus redes sociales una lista de los jugadores que no formarán parte de la plantilla la próxima temporada, tras no renovar sus respectivos contratos y quedar como agentes libres. Y no son pocos.

"Nuestro agradecimiento y mejores deseos para los siguientes jugadores de nuestros equipos cuyos contratos terminan oficialmente con nosotros el 30 de junio de 2024...", empieza el comunicado. El club dirigido por Mikel Arteta ha confirmado, mediante una larga lista, ¡la marcha de 19 jugadores!

Elneny y Soares, un futuro lejos de Londres

Los nombres más llamativos que aparecen en la lista son los de Mohamed Elneny y Cedric Soares. El egipcio, de 31 años, llevaba ocho años en el equipo inglés, con un total de 161 partidos, aunque tan solo seis de ellos fueron durante esta temporada, en la que ha perdido protagonismo.

En el comunicado, el conjunto inglés también ha incluido las marchas en la sección femenina, como Vivianne Miedema o Sabrina D’Angelo. El Arsenal Femenino ha finalizado la temporada como tercer clasificado de la Women's Super League, en la que se ha proclamado campeón el Chelsea.

La sección masculina ha dado por acabado el curso tras quedar segundo en la Premier League con un total de 89 puntos y caer en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, que sucumbió en semifinales ante el campeón de la competición, el Real Madrid.

La lista completa está formada por los siguientes 19 jugadores: Mauro Bandeira, Omari Benjaminm, Luis Brown, Catalin Cirjan, Noah Cooper, Sabrina D’Angelo, Henry Davies, Ovie Ejeheri, Mohamed Elneny, Taylor Foran, Hubert Graczyk, James Hillson, Henry Jeffcott, Tyreece John-Jules, Alex Kirk, James Lannin-Sweet, Kaylan Marckese, Vivianne Miedema, Arthur Okonkwo, Kamarni Ryan, Cedric Soares y Kido Taylor-Hart.