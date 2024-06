Mourinho enfría el regreso de Arda Güler al Fenerbahçe

José Mourinho ha bajado otro escalón en su trayectoria como entrenador firmando un contrato por dos temporadas con el Fenerbahçe, subcampeón de la Superliga de Turquía.

Pese a que su carrera ya está en declive, la afición del Fenerbahçe abarrotó el estadio Şükrü Saracoğlu para recibir al técnico portugués con todos los honores.

La llegada del entrenador portugués ha reafirmado los rumores sobre un posible regreso de Arda Güler en calidad de cedido. El joven talento portugués apenas ha tenido continuidad en los esquemas de Carlo Ancelotti, ni siquiera después de susperar su carrusel de lesiones. Y en el club de Estambul sueñan con poder contar de nuevo con sus servicios, más después de la contratación de Mourinho.

El luso ha aprovechado su amistad con el presidente del Real Madrid para tantear su regreso, pero en su presentación como nuevo entrenador del Fenerbahçe ya dejó claro que era fruta prohibida.

Mourinho apuntó que el salario que Güler percibe en el Real Madrid no está al alcance de la escala salarial del conjunto turco: "Si Arda Güler vuelve cedido al Fenerbahçe y el Madrid paga el 75 por ciento de su sueldo, querría tener a Güler. Si ama al Fenerbahçe, si viene gratis y si el Real Madrid paga el 75 por ciento de su salario, no podemos decir que no".

Pero el técnico portugués aún desveló otro argumento: la voluntad del futbolista. Y Mourinho considera que Arda Güler no tiene ningún interés en salir del Real Madrid: "Los jugadores como Arda, generalmente, prefiern seguir en un club grandísimo como el Real Madrid".