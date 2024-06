Alcaraz: "Jugar contra Sinner es uno de los mayores retos del tenis ahora mismo"

El español Carlos Alcaraz aseguró que jugar contra el italiano Jannik Sinner, su rival en semifinales de Roland Garros, "es uno de los mayores retos del tenis actual" y señaló que no lo afronta como favorito. "Tengo ganas de jugar contra él y desempatar en número de victorias a mi favor", señaló el español, que ha ganado cuatro de los ocho duelos contra el italiano.

"Ahora mismo no me considero favorito. Jugar contra él es uno de los mayores retos que hay en el tenis ahora mismo", agregó Alcaraz, que recordó que Sinner solo ha perdido tres partidos este año. El español señaló que su oponente del próximo viernes "ha ganado en regularidad" y que esta temporada solo le ha visto mal en el primer set contra el francés Corentin Moutet en octavos de final.

"LAS PISTAS ESTÁN BIEN"

De los duelos anteriores, destacó el del Abierto de Estados Unidos en cuartos de final en 2022: "uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida". "Como mucha gente espero que tengamos una rivalidad para diez o quince años. Yo estoy agradecido de tener a Jannik en el circuito porque me hace ser mejor jugador, levantarme por la mañana y querer mejorar, querer entrenar para intentar subir mi nivel para vencerlo, para estar peleando por grandes cosas con él", dijo.

Alcaraz afirmó que le sorprendió la retirada del serbio Novak Djokovic, "porque al final del partido se le veía bien" y no coincidió con él en las quejas por el estado de las pistas: "Personalmente creo que las pistas están bien, no he tenido ningún problema".