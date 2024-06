Hezonja inquieta al Madrid y el Barça espera su decisión

El futuro de Mario Hezonja tiene en vilo a todo el baloncesto europeo. El jugador croata acaba contrato con el Real Madrid a final de mes, y a día de hoy, resulta tremendamente complicado hacer un pronóstico sobre qué camiseta vestirá la próxima temporada.

La volatilidad del mercado hace que las informaciones puedan cambiar de un día para otro. Puede aparecer una oferta que hasta el momento no se había realizado, se puede mejorar un ofrecimiento que ya figure sobre la mesa, o mejorar las condiciones de una supuesta renovación. Es la magia, y sobre todo, la gracia de estas fechas en el que los equipos trabajan a pleno rendimiento para elaborar sus plantillas de cara al próximo curso.

RAC 1 avanzó el acuerdo entre Barça y el jugador

En las últimas horas, RAC 1 afirmó que Barça y Mario Hezonja habían llegado a un acuerdo en las condiciones para que el alero croata vuelva a vestir de azulgrana la próxima, si bien es cierto que la propuesta del conjunto catalán no será la más potente en términos económicos. Equipos como Panathinaikos, o alguna franquicia de la NBA, ofrecerían cifras más altas. SPORT confirmó que el jugador cuenta con una oferta del Barça, y que están esperando a que el jugador tome la decisión final.

El Barça, consciente del potencial económico de los contendientes

Una resolución, que no se llevará a cabo hasta que acabe la final de la Liga Endesa, y que, en caso de regresar a Barcelona, significaría que el jugador no se ha decantado por la oferta económica más alta de las que tiene sobre la mesa. En el Barça, son conscientes del potencial económico con el que cuentan el resto de contendientes.

Mario Hezonja, ante Joel Parra en un clásico / EFE

Juega con el Madrid

Pues bien, Xavi Ballesteros explica en 'L'esportiu' que la intención del jugador es la de seguir en Madrid y renovar por el conjunto blanco. Ahora bien, Hezonja estaría jugando con el club y una propuesta que tiene de Panathinaikos para lograr más dinero. Además, la misma información destaca que Chus Mateo, que también acaba contrato este junio, está encantado con él. Hezonja tendría descartada la opción de regresar al Barça, y no hay que olvidar que el Real Madrid siempre contaría con esa posibilidad de acudir al derecho de tanteo.

Hezonja ha ido rechazando las propuestas de renovación blancas

En todo caso, no hay que olvidar que, a lo largo de la temporada, la prensa de Madrid ha ido informando de las 'calabazas' que le ha ido dando el jugador al club blanco rechazando las propuestas de renovación presentadas. El croata, disgustado por el rol que ha tenido en el equipo en algunos tramos de la temporada, también ha sido protagonista de momentos polémicos, como la ausencia en el ofrecimiento de la Copa del Rey a la afición en el Santiago Bernabéu, o las 'prisas' por regresar de Málaga tras haber ganado el título anteriormente mencionado.

Mario Hezonja, ante Jabari Parker en las 'semis' de ACB / EFE

Alimenta la ilusión del madridismo

El jugador ha ido alimentando en las últimas semanas, a través de sus redes sociales, la posibilidad de seguir en el Real Madrid la próxima temporada. Lo hizo con un tuit en el que le pedían que se quedara en el conjunto blanco para reencontrarse con Lorenzo Brown (coincidieron en Kazán) si el estadounidense con nacionalidad española fichaba por el equipo, y retuiteando unas declaraciones propias en las que hablaba sobre su futuro: "No tengo ni p* idea. El señor Florentino (Pérez) me amenaza cada vez que ve en el comedor con que tengo que quedarme aquí. Ojalá. Estoy hablando con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros. Tenemos el mismo pensamiento", declaró antes de jugar la Final Four de la Euroliga.

La multimillonaria renovación de Tavares condiciona otras operaciones

El 'culebrón' Mario Hezonja se antoja largo y promete vivir más episodios. El Real Madrid intentará que se quede, pero los recursos económicos de los blancos no son ilimitados. Deben oficializar la renovación de Edy Tavares, en una operación que apunta a irse por encima de los 25 millones de euros brutos. Veremos el margen que queda para Hezonja.