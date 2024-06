Mbappé rompe su silencio: "El PSG quería apartarme de forma violenta, pero Luis Enrique..."

La selección de Francia disputará mañana su primer partido de preparación para la Eurocopa 2024 contra Luxemburgo. A la víspera del partido, el técnico Didier Deschamps y el capitán Kylian Mbappé han respondido a los periodistas en una rueda de prensa marcada por ser la primera de Mbappé tras su fichaje al Real Madrid.

Mbappé ha dejado claro sus sentimientos antes de responder a los periodistas: "Justo antes de empezar esta rueda de prensa solo quería expresarme. Todo el mundo ha tenido la información, ya está, es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid al menos durante las próximas cinco temporadas. Es un placer enorme, un sueño hecho realidad. Gracias a las personas que me enviaron mensajes y a quienes contribuyeron en esta operación, especialmente a Florentino, que confió en mí desde el primer momento".

El lider de la selección francesa se ha negado ha hablar más sobre el Madrid ante la Eurocopa que tiene por delante este verano: "Tengo responsabilidades como capitán de la selección de Francia y eso ensombrece la selección. Sé que no es justo para los periodistas, no es justo para ustedes, pero solo responderé preguntas sobre la selección. Quiero proteger mi selección porque nos espera un gran verano y hace mucho tiempo que no ganamos”, ya que el último título de la selección de Francia fue la Nations League de 2020/21.

Su año más difícil en París

También ha hablado de su final de etapa en el PSG: "Es un gran alivio, estoy muy feliz, creo que se me ve en la cara. Jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué. Así es, tienes que adaptarte cuando eres un jugador de alto nivel". Curiosamente, Mbappé ha dejado claro que sin Luis Enrique no hubiese jugado más para el club parisino: “Me hicieron entender que no jugaría con el PSG, en el club me lo dijeron violentamente a la cara. Sin Luis Enrique y Luis Campos no hubiera puesto un pie en el campo. Me salvaron. Esa es la verdad".

Además, ha comparado a sus dos entrenadores de este curso. "Tienen dos filosofías diferentes, dos maneras diferentes que enriquecen mi fútbol. Luis Enrique quiere posesión, para saber cuándo hay que hacer un determinado pase. Didier Deschamps es más riguroso tácticamente, pero deja libertad ofensivamente".