Jesús Gómez chuta al poste y España ya tiene tres finalistas

El burgalés fue cuarto en la final de 1.500, Marta Pérez séptima en 3.000 y una histórica Bestué, octava en 60 lisos Husillos está en la final de 400, Ingebrigtsen logró su primer oro y Thiam reinó con un récord mundial

España sigue sin medallas en Estambul tras una segunda jornada de los Campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta en la que sumó sus tres primeros puestos de finalista con la belga Nafissatou Thiam como gran protagonista con su récord mundial en pentatlón.

Bronce hace cuatro años y plata en Torun 2021, Jesús Gómez realizó una notable actuación en una final de 1.500 metros en la que el noruego Jakob Ingebrigtsen no dio opción a sus rivales y construyó la primera planta del doblete al que aspira.

El escandinavo se puso al frente con un ritmo infernal y se llevó tras de sí al británico Gourley, al galo Habz y al burgalés, quien empezó a ceder en la penúltima vuelta para terminar cuarto con 3:38.11 tras Ingebrigtsen con récord de los Campeonatos (3:33.95) seguido por un Gourley que intentó la sorpresa (3:34.23) y por Habz (3:35.39).

Jesús Gómez rozó su tercera medalla europea bajo techo | RFEA

En 60 metros lisos, Jaël Bestué hizo historia a primera hora de la tarde al acceder por tiempos a la final con 7.23 (muy cerca de su marca personal de 7.19) y convertirse en la primera española de la historia entre las ocho mejores de una cita continental bajo techo como ya hiciese Elena Guiu el pasado verano rompiendo moldes en los 100 lisos de los Mundiales sub'20. ¡Enorme la futura médica azulgrana!

Sin embargo, tres carreras con tanta tensión en tan solo dos días impidieron a la catalana estar cerca de esos 7.19 con los que llegaba y que le han permitido igualar a Sandra Myers y situarse a tan solo tres centésimas del récord nacional de la ausente Maribel Pérez.

Última en la final con 7.29 (a solo una décima de su mejor marca), Bestué asistió en primera persona a la exhibición de la suiza y vigente campeona universal Mujinga Kambundji, quien se impuso con 7.00 igualando el récord de los Campeonatos. La polaca Ewa Swoboda fue plata con 7.09 y la británica Daryll Neita, bronce con 7.12. ¿Qué habría sucedido si no se hubiese borrado de la cita la líder la británica Dina Asher-Smith con sus 7.03?

Bestué hizo historia y Kambundji agrandó su leyenda | EFE

En la final femenina de 3.000 metros había doble presencia española y se produjo una notable sorpresa. La salmantina Marta Pérez quedó en un segundo grupo tras las alemanas Kostanze Klosterhalfen (gran favorita) y Hanna Klein junto a la británica Courtney-Bryant y tiró "hasta donde pudo" según sus propias palabras para terminar séptima con 8:49.19 y "no terminar de disfrutar de un 3.000, es algo que no consigo".

Décima en una final complicada fue Marta García con 8:54 con la turca Emine Hatun (esposa de Adel Mechaal), última entre lágrimas con 9:22.12. Por delante, Klosterhalfen se mostró fiel a su manera de correr y marcó un ritmo muy exigente pero llevó en volandas a una Hanna Klein que la superó en los últimos 100 y se colgó un sorprendente oro con 8:35.87 (fue bronce hace tres años) por delante de su compatriota (8:36.50) y de Courtney-Bryant (8:41.19).

Otro plato fuerte de la sesión vespertina eran las semifinales de 400 metros, con la presencia de Óscar Husillos y sin los lesionados Iñaki Cañal (una pena su caída después de exhibirse en las series) y Manu Guijarro. El 'Expreso de Astudillo' corrió por la calle 4 en la segunda carrera beneficiado por la retirada del referido Cañal.

Husillos no tendrá una buena calle en la final | EFE

Y el todavía campeón continental consiguió su objetivo de acceder a la final, aunque con matices. En una carrera que dominó a su antojo el vigente campeón europeo y olímpico de 400 vallas, el noruego Karsten Waholm (45.43), Husillos se dejó superar con 45.86 por solo cuatro centésimas por el belga Watrin y saldrá este sábado por una de las calles más interiores. En la primera semifinal se impuso el sueco Bengstrom con 45.77.

"Objetivo cumplido, aunque no de la forma cómo esperaba. La calle cuatro me favorecía, he luchado la calle libre con Watrin, al final me he visto bien detrás de Warholm, he corrido relajado y el belga me ha adelantado. Veremos qué hablo con mi entrenador y a pensar ya en la final en la calle que sea", comentó el campeón nacional y poseedor del récord de España.

En féminas, la genial neerlandesa Femke Bol se tomó las semifinales con calma para imponerse con 52.19 a casi tres segundos de su rutilante récord mundial y reservó fuerzas para una final en la que tendrá como rivales a su compatriota y compañera en el relevo Lieke Klaver (51.43 en 'semis') y con la polaca Kielbasinska (51.67).

Femke Bol volvió a pasearse en las 'semis' | EFE

Ausentes por lesión las españolas María Vicente y Claudia Conte, el pentatlón fue un espectáculo que se decidió en unos vibrantes 800 metros en los que se batieron dos récords del mundo. La polaca Sulek mejoró por un punto los 5.013 que tenía la ucraniana Dobrynska como plusmarca universal al acreditar 2:07.17 en unas brutales cuatro vueltas a la pista.

Sin embargo, tras ella la belga Nafisatou Thiam paró el crono en 2:13.60 y se fue hasta los 5.055 puntos "en su primera aparición del año en combinadas", tal y como aseguró a José María Rubí en el micrófono de Teledeporte. La también belga Noor Vidts fue bronce con 4.823.

Hubo fiesta portuguesa con dos oros que permiten liderar el medallero al país vecino. El vigente campeón olímpico, mundial y europeo al aire libre de origen cubano Pedro Pablo Pichardo defendió con suficiencia su título en triple salto para situarse líder del año con 17,60, seguido a una eternidad por el griego Andrikopoulos (16,58) y del alemán Hess (16,57).

Pichardo, sin rival en la final de triple salto | EFE

Y en el peso femenino la camerunesa de nacimiento Auriol Dongmo es la nueva líder europea del año y la campeona continental con unos excelentes 19,76, con la alemana Gambetta plata (18,83) y la sueca Roos cerrando el podio con 18,42. Es decir, dos oros para Portugal en apenas media hora.

En lanzamiento de peso, el italiano Zane Weir batió dos veces su récord nacional para colgarse el oro con 22,06 y emular a Paolo dal Soglio 27 años después con el ya excampeón checo Tomasz Stanek segundo con 21,90 y el ucraniano Kokoshko bronce con 21,84. Gran nivel en la final, aunque los estadounidenses Crouser, Kovacs y compañía están a otro nivel.