Simeone: "Hablo con el club de la necesidad de mejorar lo que tenemos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que "siempre" habla con el club "de la necesidad" que puede tener el equipo en este mercado de invierno "siempre que sea para mejorar".

"A partir de ahí, ellos manejan en consecuencia de la posibilidad que pueda haber y se encuentren en pos de mejorar lo que tenemos", expuso el técnico en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

También fue preguntado por las renovaciones pendientes de Mario Hermoso y Koke Resurrección, que terminan contrato el próximo 30 de junio.

"No entro en ese tipo de situaciones, porque evidentemente son muchas y no me voy a detener en cada una de ellas. Hablo con los que tengo que hablar en consecuencia de lo que pienso y ojalá siempre sea lo mejor para el jugador y para el club", contestó.