Cerezo: "¿Dudas sobre Joao en el Barça? Las creáis vosotros"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, está convencido de que la cesión de Joao Félix al Barça se convertirá en un traspaso definitivo al Estadi Olímpic el próximo verano porque en la entidad azulgrana siguen creyendo en la calidad del delantero portugués. Y que, en todo caso, tienen otras opciones para el 'Menino de Ouro'.

En una entrevista concedida a 'Marca', le preguntan al máximo dirigente rojiblanco si teme que el Barça se eche atrás y ya no quiera negociar su fichaje definitivo el próximo verano porque "empieza a haber dudas sobre él".

La respuesta de Cerezo es contundente, pues asegura: "Bueno, las dudas las creáis vosotros, porque yo creo que ni el club ni el que haya visto jugar a Joao Félix tenga dudas de que es un gran jugador y de que es uno de los mejores de Europa. Y no lo digo porque sea un jugador nuestro, sino porque es la pura realidad. Será uno de los mejores. Ahora es un tipo que tiene 24 años, o sea que mire todavía todo lo que puede dar".

A continuación, le cuestionan si es posible que vuelva a jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone, si en el Atlético consideran que Joao tiene tanto talento y tanta proyección. La respuesta del presidente colchonero no tiene desperdicio: "Nosotros lo tenemos muy claro. Joao Félix es un jugador que está cedido en el Barcelona y si no lo quiere, pues tendrá que volver con nosotros. Y si vuelve con nosotros, pues a lo mejor hay otros equipos que puedan estar interesados en él. Pero lo que no se puede es adivinar el futuro: hay veces que sale como uno piensa y hay veces que es completamente diferente a lo que uno piensa".

Desde la óptica azulgrana, Joao Félix es visto como un fichaje estratégico y sus ejecutivos ya trabajan para conseguir un acuerdo que satisfaga al Atlético y al jugador y complete la continuidad del delantero luso a las órdenes de Xavi Hernández durante las próximas temporadas.