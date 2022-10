El presidente del Athletic avisa que la situación económica del club es mala

Jon Uriarte explicó que se debe a la "inercia negativa" de los últimos años "Se necesitan acciones inmediatas y contundentes", añadió el directivo bilbaíno

El presidente, Jon Uriarte, ha avisado este jueves de que la "situación" económica del Athletic Club que la nueva Junta Directiva presentará en la Asamblea General Ordinaria del próximo 26 de octubre "es mala" por la "inercia negativa" de los últimos años. "En las tres últimas temporadas, sin ingresos extraordinarios derivados de la venta de jugadores, se ha producido una reducción del patrimonio y de la provisión de unos 110 millones de euros, Eso supone una cifra de alrededor de 37 millones por temporada", dijo Uriarte en uno de los vídeos explicativos que ha difundido el club vasco entre sus socios de cara a la cita anual con el mayor órgano de decisión de la entidad rojiblanca.

"Tenemos que corregir esta inercia negativa, hay que equilibrar los ingresos con los gastos y hacer del Athletic algo sostenible", añadió el empresario bilbaíno, quien, no obstante, recordó que esa "es una realidad que no es nueva, es conocida". "Nosotros veníamos analizando esto desde hace años y hay que corregirlo con urgencia lo antes posible", añadió. En ese sentido, avanzó que, tras ganar las última elecciones el último mes de junio, su equipo no va "a entrar a lo loco en el club". "No queremos hacer ningún tipo de revolución. Primero queremos aprender de esto y luego tomar decisiones", avanzó.

Uriarte enmarca los vídeos explicativos que está publicando la entidad en la intención de "rendir cuentas" con "transparencia máxima" por parte del equipo de gobierno que aún no ha cumplido cuatros meses al frente del club. En otro de esos vídeos, el director general de la entidad, Jon Berasategi, explicó que el Athletic es actualmente "uno de los clubes más solventes de LaLiga, con mucha diferencia", si bien su "tendencia" es "negativa" y necesita "acciones inmediatas y contundentes" para paliar un "desequilibrio entre gastos e ingresos muy importante".

En un tercer vídeo, el tesorero, Guillermo Ruiz-Longarte, recordó que "la situación a nivel patrimonial y de balance es saneada, aunque con algún matiz". "Tenemos niveles patrimoniales por encima de los 100 millones y tesorería en torno a los 90 millones, pero el transcurrir de las últimas temporadas ha ido erosionando el patrimonio y la tesorería del club", resumió,

El Athletic recordó que dentro de las cuentas que presentará el día 26 se encuentra un presupuesto de cara a la temporada 2022-2023 de cerca de 142 millones de euros, cuando los ingresos no llegan a 108 millones. Por otro lado, Uriarte desveló que el club rojiblanco ha "comenzado a dar servicios de consultoría a clubes internacionales sobre áreas de conocimiento en las que en el Athletic somos líderes mundiales".