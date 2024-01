Arabia Saudí se 'calienta': tres futbolistas se niegan a jugar

La situación en Arabia Saudí se ha vuelto insostenible. Y parece que ya no hay vuelta atrás. Después de la posible 'fuga' de Jordan Henderson, del arrepentimiento de Benzema o de la falta de adaptación de Roberto Firmino, el próximo en tener un problemón es Roberto Mancini.

Y es el que actual seleccionador de Arabia Saudí se ha encontrado con que tres futbolistas, Al-Faraj, Al-Ghannam y Al-Aqidi, se han negado a ir convocados con la selección.

Por lo que se ha visto obligado a excluirlos de la lista, porque son "ellos son los que decidieron no jugar con la selección, no yo. Al-Faraj me dijo que no quería jugar amistosos y Al-Ghanem que no estaba contento jugando para la selección. Y Al-Aqidi (sí incluido en la lista para la Copa Asia) le comentó al entrenador de porteros que si no jugaba de titular no quería quedarse".

Roberto Mancini durante su presentación como seleccionador nacional / EFE

UN 'PROBLEMÓN'

Se trata de una situación surrealista y muy difícil de creer, y que, lógicamente, ha cogido por sorpresa al técnico italiano.

"Al-Ghanam y Al-Aqidi pidieron jugar como titulares, pero yo soy el entrenador y quien toma las decisiones. Les preguntamos a los tres dos o tres veces si les gustaría jugar en la selección nacional y la respuesta fue no", declaró en rueda de prensa.

Y aunque respeta y entiende el deseo que jugadores con cierta experiencia quieran ser titulares, pero "no por qué un futbolista joven se niega a unirse a la selección si no se le garantiza un puesto de inicio".

Se ha mostrado contundente y ha sido claro: "Quiero incluir jugadores que quieran representar a su país y no quiero volver a hablar del expediente Al-Faraj, Al-Ghanem y Al-Aqidi".