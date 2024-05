Alineación del FC Barcelona contra la Real Sociedad para el partido de Liga

El FC Barcelona se enfrenta a la Real Sociedad a las 21.00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys con la posibilidad de recuperar la segunda plaza. El empate del Girona ante el Alavés (2-2) deja a los azulgrana ante una oportunidad de oro para recuperar una posición que da acceso a la Supercopa de España.

Tal y como se esperaba, Xavi apuesta por un once sin grandes experimentos. Una de las noticias es la presencia en el once de Pedri, que acompañará a Christensen, Gündogan y Raphinha en el cuadrado del mediocampo. En defensa, Iñigo Martínez entra por Araujo. Arriba dos fijos en el once: Lewandowski y Lamine. No está en el once Vitor Roque, que en los últimos días está siendo noticia por la posibilidad de que se marche en junio. Todo apunta a que entre Xavi y Deco habrían acordado que lo mejor es que salga cedido, una posibilidad que ya descartó su agente André Cury.

Esta mañana el Barça ha comunicado la lista de convocados sin los lesionados Gavi, Balde y De Jong. Sí están los jóvenes Héctor Fort y Kochen, así como Cubarsí y Lamine Yamal, que hace meses que son dos piezas claves del primer equipo.

Cómo llega la Real Sociedad

Los vascos consiguieron cerrar una mala racha de tres partidos consecutivos sin ganar ante Las Palmas el pasado sábado 4 de mayo. La Real Sociedad está en plena lucha por plazas europeas, actualmente, con 54 puntos, y tras el duelo del Estadi Olímpic se medirá con un rival directo, el Valencia.

La alineación del Barça ante la Real Sociedad

Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, Gündogan, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski.

