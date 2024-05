Desvelan todos los detalles del nuevo 'Ni que fuéramos Sálvame': "Han decidido sumarse a este proyecto porque confían en él y no por el dinero"

Este lunes se ha realizado en Madrid la rueda de prensa de presentación de 'Ni que fuéramos Sálvame', el nuevo porgrama se podrá seguir en directo, de lunes a viernes, de 16h a 19h en las plataformas de Twich y Youtube, como gran novedad los usuarios podrán interactuar con Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros.

El director de la productora de 'Fabricantes Studio', Óscar Cornejo, afirma 'Ni que fuéramos Sálvame' no es comparable al conocido programa 'Sálvame'. "Ellos se merecen muchísimo más y han decidido sumarse a este proyecto, porque confían en él y no por el dinero", ha contado

"Obviamente, no lo hacen gratis, pero lo que cobran está a años luz de lo que percibían por sus intervenciones en 'Sálvame'", relataba Cornejo. De hecho Lydia Lozano ha puntualizado sobre los comentarios recibidos en redes: "Es que dicen que si lo hacen por dinero, porque estamos en paro, nos presentaron el proyecto y no dijimos ni cuánto", contaba la colaboradora.

"Me dijisteis todos que sí", desvelaba Cornejo. María Patiño también se ha pronunciado sobre el proyecto: "A mí lo que me está pasando es que se me están ofreciendo personas conocidas tanto por el mundo del corazón o de cantar, incluso compañeros de profesión, que si los necesitamos van a estar. No sé si hay presupuesto les decía a ellos, pero me han dicho que daba igual".

"Se trata de una inversión, es un proyecto que a corto plazo no es rentable, pero esperamos que a largo plazo lo sea. Por lo tanto, ahora es una inversión. Confiamos en que volvamos a conseguir atraer a mucha gente, que quiera ofrecer entretenimiento de calidad y que marcas que siempre han estado apostando por 'Sálvame', quieran seguir apoyándonos", ha declarado Óscar Conrejo.