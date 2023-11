Nuevas discrepancias en Aston Martin: podrían afectar en 2024

Los últimos tropiezos han enrarecido el ambiente en la escudería británica Áspera controversia entre los ingenieros de pista y de fábrica en Silverstone

No corren buenos tiempos para Aston Martin y, de rebote, para un Fernando Alonso que está viviendo un tramo final de temporada repleto de amargura y malas sensaciones. Según ‘Auto Motor und Sport’, existen serias discrepancias en el seno de la escudería inglesa sobre qué es mejor para el rendimiento del coche, algo que podría afectar a los planes del equipo para 2024.

Los siete podios consecutivos de Fernando Alonso en el inicio de la campaña se ven ahora como un éxito lejano. Los problemas con la FIA y los avances en el vehículo han lastrado en la segunda mitad de campaña a un Aston Martin que ahora ya ni acaba las carreras. Después del fiasco de Estados Unidos, todo apuntaba a que habían conseguido detectar el error, que estaba en las previsiones arrojadas por el simulador. Sin embargo, parece que ese no es el quid de la cuestión y que los problemas con el monoplaza continúan.

Según adelanta 'Auto Motor und Sport', el mal ambiente se ha instalado en el equipo verde de Silverstone y los ingenieros de pista han entrado en conflicto con los de fábrica. El tema es decidir qué es mejor para el rendimiento del coche. “Los ingenieros de fábrica tienen una opinión diferente a los de ingenieros de pista sobre algunos datos”, señala el citado medio. Esta falta de entendimiento dentro del equipo puede acabar afectando al monoplaza de 2024, sin duda. “No es una buena señal para el coche del próximo año, porque claramente en Aston Martin ahora mismo no saben en qué dirección ir”, aseguran desde Auto Motor.

Tom McCullough ha salido en defensa de los pilotos, exculpándolos de los malos resultados realizados en estas últimas carreras, en especial los del asturiano, quien abandonó en Estados Unidos, y también en México. El jefe del equipo ha dejado claro que no es culpa de ellos: “Definitivamente no son los pilotos porque cuando han tenido un buen coche han hecho un buen trabajo”. En esta línea, ha querido recordar algunas salvadas de Alonso: “Es difícil para ellos... Hemos visto trompos de Fernando salvados con mucho control en alta velocidad. El coche fue difícil de pilotar en México”.

El dirigente de la firma inglesa señala que “cuando se cambia un concepto aerodinámico, lleva un tiempo optimizarlo. Puede que en Texas se hiciera bien y pensábamos que sería más fácil en México, pero sufrimos para tener el balance en la zona lenta”. Los rumores de una posible salida del asturiano del equipo en los últimos días han ido in crescendo. Ha sido el embajador de la escudería, Pedro de la Rosa, aseguró en una entrevista con Movistar que seguirá vistiendo con el uniforme de Silverstone. “Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y un activo”, quiso aclarar de la Rosa.