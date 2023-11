Mike Krack, director de Aston Martin: "Nadie está contento"

El ingeniero luxemburgués repasó el bajón de la escudería en este tramo final de la temporada Fernando Alonso, pese a sus siete podios, ha sumado solo 14 puntos en las seis últimas carreras

La ilusionante situación con la que empezó Aston Martin la temporada se ha ido desinflando con el paso de las carreras hasta llegar a un tramo final en el que los problemas han sido la tónica habitual en la escudería propiedad de Lawrence Stroll. Dos abandonos de Fernando Alonso en las dos últimas carreras y los resultados más que discretos de Lance, compañero del asturiano e hijo del propietario, han arrojado a los de Silverstone un pobre balance de solo 14 puntos en seis carreras en el caso del oventense.

No está claro a que se debe el bajón de rendimiento de la escudería pero el caso es que las novedades que han ido probando en los últimos Grandes Premios han sido insuficientes.

Con tal situación, el ambiente está tenso en el seno del equipo , tal y como reconoció Mike Krack, director de Aston Martin. “Lawrence no está contento. Pero tampoco nosotros estamos contentos. Nadie está contento. Cuando tienes un inicio tan bueno en la temporada y luego pierdes competitividad, no estás contento. Nadie lo está”, afirmó en declaraciones a ‘Motorsport-Total’.

De hecho, hace ya varias semanas que en el paddock se rumorea la intención del magnate canadiense de vender su paquete de acciones (un 25% de la escudería) a Aramco, la petrolera saudí que patrocina al equipo.

A Aston Martin aún le quedan tres carreras para enmendar la situación y acabar la temporada con mejores sensaciones, aunque tienen claro que el objetivo ya no está en las victorias. “Honestamente, no estamos luchando por nada. Aprenderemos, aunque tengamos que salir desde el pitlane, y ya sabes que eso, a veces, es más útil que pasar el fin de semana. Estamos trabajando todo lo que podemos”, decía Alonso tras México.

Nadie se rinde

EnAston Martin, están dispuestos a intentarlo. “Cuando estás perdido pruebas cosas que no son razonables. Este no es el caso, tuvimos conversaciones con los ingenieros para valorar salir desde el ‘pit-lane’ en las últimas carreras y es importante que entendamos los datos que encontramos. Hay que tomar decisiones pragmáticas”, explicó Krack, que apuntó: “Sabemos los problemas que tuvimos en Austin, y luego en la carrera estábamos muy contentos con cómo fue. Y todo funcionaba como esperábamos. Luego vamos a México y no estamos como esperábamos. Habrá que averiguar por qué porque habrá otras pistas con otras características”. Para el ingeniero, la forma de poder progresar es “volver a lo que conoces y comparar”.

Krack habló también de Alonso, y es consciente de que el asturiano no cuenta con las herramientas necesarias. “Ha ganado más de 30 carreras y tiene dos títulos, así que si hace trompos algo está mal. No estaba contento y debemos darle un coche mejor. Si no le damos un buen coche a nuestros pilotos, no hay nada que puedan hacer”, afirmó y dejó claro que “lucharemos hasta la última vuelta como Fernando”.