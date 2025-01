El vínculo del nuevo fichaje del Espanyol con 'La isla de las tentaciones'

Roberto Fernández ha aterrizado al Espanyol para ser el '9' que tanto le está faltando al equipo de Manolo González. Llega procedente del Sporting Clube de Braga en modo de cesión hasta el mes de junio, pero con una posible opción de compra de 10 millones a final de temporada. En el año pasado, militó en las filas del Málaga y anotó 22 dianas que ayudaron al equipo boquerón a ascender a la categoría de plata.

Los registros goleadores de los atacantes del Espanyol son muy pobres, debido a que los tres fichajes que vinieron a sustituir a Martin Braithwaite ninguno de ellos ha acabado de rendir. Entre los tres solo suman tres tantos, unas cifras que son muy negativas para ocupar la posición del '9'.

Con estas malas estadísticas de los delanteros del conjunto blanquiazul, Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, ha optado por buscar en el mercado una opción barata y que pueda cuajar lo antes posible para intentar lograr la salvación tras una primera vuelta floja con solo 16 puntos cosechados.

Roberto Fernández llega para ser el 'killer' referencia del Espanyol, aunque es una jugada arriesgada, ya que será la primera vez que debutará en Primera división. El atacante, con pasado azulgrana, no ha acabado de cuajar en su erasmus en Portugal y ahora cuenta con una oportunidad de oro en Barcelona para volver a sentirse importante en los terrenos de juego.

En el ámbito privado del futbolista se conoce que está manteniendo una relación amorosa con una exconxursante de 'La isla de las tentaciones'. Se trata de Elena Adsura que participó en la quinta edición del reality show con su pareja en ese momento, David Vaquero. No obstante, la experiencia salió mal, ya que tuvo que ver cómo su novio le ponía los cuernos delante de toda España.

Elena sufrió mucho por su paso en el programa de éxito en Telecinco pensando que nunca más se iba a enamorar. Sin embargo, al salir de la isla estuvo saliendo con Yeremy Pino, aunque no duraron mucho estando juntos. Además, una amiga de Elena aseguró que "él ha tenido la culpa. A mí no me gusta Yeremy para Elena".

Después de otro 'fracaso' en el amor, Elena ha encontrado su media naranja con Roberto Fernández y así lo ha ido demostrando públicamente en sus redes sociales. Por otro lado, cuando salió el rumor del posible fichaje de su pareja al Espanyol, comenzó a dar 'likes' a los comentarios que animaban a que fuese a Barcelona. No hay duda de que Elena será un apoyo incondicional del atacante en esta experiencia en la ciudad condal.