Marieta destapa en 'GH Dúo' la relación que tuvo con Manuel Cortés: "Me enrollé con él, pero..."

'GH Dúo' está dejando una tercera edición repleta de momentos únicos, debido a que no solo se debe a las interacciones que se están dando entre los concursantes de esta misma temporada, sino en la forma en la que los responsables del programa están retorciendo sus reglas hasta límites insospechados.

Una de las protagonistas que está dando más el callo es Marieta, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes', que forma trío con dos personas: Sergio, extentador del reality show de parejas, y Manuel Cortés con el que tuvo posteriormente una relación con derecho a roce. Hay que recordar que Marieta está saliendo con Suso y se encuentra en una relación estable por ahora, ya que su entrada a la casa de Guadalix puede suponer un antes y un después.

Durante una conversación Marieta desveló a Dani y María de qué conocía a Manuel: "Me enrollé con él. Hicimos el amor, pero no salíamos a cenar, no teníamos citas. Me enrollé con él antes y después de 'Supervivientes'. A mí el chico me gustaba, pero yo no veía un 'feeling' como para una pareja".

Tras estas declaraciones, Ion Aramendi quiso saber cuál es la opinión de Suso, desde el plató, sobre esta relación que tuvo la concursante de 'GH Dúo'. "¿Sabes lo que me ha pasado mientras estaba viendo el vídeo? Que la echo mucho de menos. Pensaba que lo iba a llevar mejor, pero llevo una semana sin ella y lo noto una barbaridad", admitió el colaborador del programa.

"Toda la historia que ha contado íntegra, toda, la sabía igual, la verdad. Ella conmigo siempre ha sido muy sincera. Cuando ella quedaba con Manuel, ella me escribía a mí, pero no era mi momento para empezar a conocer a nadie. Yo estaba cerrado al amor. En ese tiempo ella quedaba con Manuel y con quien quisiera, lo voy a respetar toda la vida, porque para mí las personas cuando llegan a mi vida no tienen pasado", confesó la actual pareja de Marieta.