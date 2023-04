Aitana: "Vamos a salir a ganar como sea"

La centrocampista del FC Barcelona analizó la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Chelsea "No hay día en el que no haya pensado en este partido"

Aitana Bonmatí ha comparecido en rueda de prensa antes del gran duelo contra el Chelsea de la vuelta de las semifinales de la UEFA Women’s Champions League. La centrocampista del FC Barcelona habló sobre su sentimiento culé, la importancia del partido y lo que significaría clasificarse para otra final.

"Tendría mucho mérito llegar a nuestra cuarta final de la Champions delante de nuestra gente en el Spotify Camp Nou. Pero no quiero adelantarme a los hechos, contamos con una pequeña ventaja, pero mañana vamos a salir a ganar. Como sea. El resultado de la ida no nos sirve".

"El año pasado perdimos en casa del Wolfsburgo, empatamos en París... Tenemos que valorar el hecho de haber ganado en Stamford Bridge, es un gran resultado, que nadie se piense que mañana podemos ganar por goleada".

"Soy culé desde pequeña, cada partido es importante. Pero no hay día en el que no haya pensado en este partido, en cosas que podamos mejorar. Somos un equipo ganador, no es casualidad que estemos haciendo tan bien las cosas".

Su gran momento

"Este año he mejorado registros como goles y asistencias, pero también es porque estoy más cerca del área. El año pasado era más de construir, ahora este rol lo hacen más Patri, Keira o Engen".

"A mí me motiva cada partido, cada entrenamiento, pero es verdad que estos duelos de Champions tienen un aliciente añadido, sobre todo este, que nos puede llevar a una final de la Champions".

El regreso de Alexia

"No somos nosotras quienes decidirán si puede estar o no, pero evidentemente es una grandísima jugadora y muy importante para el equipo".

"El foco lo ponéis vosotros, los medios. Nosotras estamos centradas en el partido. Esperamos con impaciencia el regreso de Alexia, pero todo el mundo sabe lo importante que es el partido de mañana para poder estar en la cuarta final de la historia de nuestro club".