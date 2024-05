De la Fuente: "No ayudamos a Lamine si todo el tiempo estamos diciendo que es un superdotado"

Luis de la Fuente se mostró partidario de proteger a Lamine Yamal durante una entrevista concedida en Movistar+, la última antes de que facilite la lista de convocados para la Eurocopa de Alemania, el próximo lunes. Una lista, por cierto, que tendrá una novedad, según adelantó el propio seleccionador y es que la concentración la completarán algunos futbolistas más de los 26 que estarán en la cita: "La idea la tengo clara y la lista de 26 ya la podía haber dado hace semanas, pero vamos a convocar a entre 29 y 31 futbolistas para cubrir cualquier situación que se pueda generar".

Y uno de los fijos es Lamine Yamal, al que muchos ven como el líder de esta selección a pesar de su corta edad. De la Fuente elogió la figura del delantero del Barça, pero invitó a todos a ser prudentes, incluido el propio futbolista: "Haríamos mucho daño a Lamine si le cargáramos con la responsabilidad de liderar a la selección. Con la edad que tiene hay que ser muy prudente con él. Siempre le digo que sea humilde, como le recordaban al César que era humano. Va a tener momentos malos y entonces lo van a masacrar, por eso tiene que ser humile, aunque sabiendo que es un jugador diferente. No le ayudamos si estamos diciendo todo el tiempo que es un superdotado".

Otro de los futbolistas diferenciales de la selección es Pedri, que también estará en la Eurocopa a pesar de una temporada marcada por las lesiones. De la Fuente no confirmó su presencia, pero la insinuó cuando apuntó: "Es un futbolista que no falla nunca y como nunca sabes cuando empieza una racha, hay futbolistas por los que merece la pena apostar". El seleccionador no tuvo reparos en mostrar su debilidad por el centrocampista del Barça: "Soy fan de Pedri y su valedor, porque le hice debutar en la sub 21 con 18 años. Lo que más deseo es que se encuentre con su juego y que coja la confianza necesaria para sentirse futbolista, porque la capacidad y el talento los tiene.

Y una de las sorpresas que se barruntan en la lista de 26 definitiva es la de otro de los jovenes futbolistas que han irrumpido en el primer equipo del Barça de la mano de Xavi. Se trata de Fermín. Y el propio De la Fuente dejó la puerta abierta a su convocatoria: "Fermín lo está haciendo muy bien. Es un futbolista que nos ha sorprendido a todos en este corto tiempo que lleva en Primera. Y lo más importante es cómo está acabando la temporada".

El seleccionador habló de los futbolistas del Barça que pueden acudir a la Eurocopa de Alemania, pero no quiso profundizar en la crisis que afecta al banquillo blaugrana, con esa incerticumbre que se ha creado sobre la continuidad de Xavi: "Con Xavi tengo una buena relación personal y profesional, pero no hemos hablado de estos temas. Lo que me interesa es que le vaya bien a todos los profesionales, pero todos los clubs tienen lo suyo".

"Soy partidario de que los futbolistas estén disponibles para la Eurocopa y los JJ.OO"

Los clubs están presionando para que los futbolistas no sean convocados para las dos citas de este verano, la Eurocopa y los Juego Olímpicos. Para evitar casos como el de Pedri en 2020, cuando disputó los dos torneos, acumulando 71 partidos en una temporada. Aquel sobresfuerzo le pasó factura en forma de ocho lesiones musculares que han interferido en su progresión.

Aún con este precedente, el seleccionador español aseguró que todos los futbolistas estarán disponibles para los dos torneos: "Los buenos futbolistas tienen que estar en todos los eventos, porque los seleccionadores tenemos la obligación de llevar a los mejores. Los buenos futbolistas son los que juegan todos los partidos durante todo el año. Siempre ha sido así. Solo nos acordamos cuando se lesionan, pero hay futbolistas que se lesionan en un entrenamiento. Personalmente soy partidario de que todos los futbolistas estén disponibles para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y que luego sea el seleccionador el que decida".

Todo esto después de haber vivido en sus carnes la grave lesión de Gavi, un percance que De la Fuente no duda en califcar como "el peor momento de mi etapa como seleccionador de la absoluta. Fue un mazazo por el aspecto deportivo, pero especialmente por el aspecto humano. Aquel día el vestuario era un drama al descanso".

De la Fuente fue ratificado como seleccionador por el nuevo presidente de la RFEF, Pedro Rocha. Y el seleccionador no cree que nada vaya a cambiar por la situación que está rodeando a la RFEF: "Hay buena voluntad por ambas partes y mi renovación se anunciará antes del inicio de la concentración".