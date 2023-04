"Queremos estar en otra final de la Champions"

Hansen, Engen, Paños y Patri analizan la vuelta de las semifinales entre FC Barcelona y Chelsea Las cuatro jugadoras ponen en valor el buen partido y resultado de la ida pero insisten en que hay que rematar el trabajo hecho

El FC Barcelona tiene un pie a su cuarta final de la UEFA Women's Champions League, que se dice rápido, y este jueves tendrá que rematar el buen trabajo hecho en Stamford Bridge contra el Chelsea en el Spotify Camp Nou.

Caroline Graham Hansen, Ingrid Engen, Sandra Paños y Patri Guijarro hablaron en un 'Media Day' sobre la importancia de este partido y todas ellas ponen en valor el buen partido de la ida a la vez que insisten que "la eliminatoria está abierta".

Hansen: "Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ganar la Champions"

"Tuvimos la suerte, en Londres, de tener a una parte de nuestra afición, que se hizo escuchar. Era un partido de Champions fuera de casa y nunca es fácil. La gente está acostumbrada a que ganemos por mucho siempre, pero cuando ves el partido otra vez, ves que fue un partido muy controlado, sin tomar riesgos, marcamos rápido el gol... Pudimos marcar un par más, pero fue un buen partido".

"En los últimos años, aunque pasamos a la siguiente ronda, perdimos fuera de casa. Y este lo ganamos, no era fácil. Ahora podemos alcanzar otra final, aquí en casa y delante de nuestra gente".

"Tenemos muchas jugadoras que pueden marcar goles, que han dado un paso adelante. Hemos marcado más de cien goles y es increíble".

"Nuestro gran objetivo este año es ganar la Champions y si pasamos a la final estamos un paso más cerca. Prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ganarla".

Engen: "Es muy importante que la vuelta sea en el Camp Nou"

"El partido de la ida fue complicado, el Chelsea es un equipo increíble, nos hemos enfrentado a grandes rivales este año. El 0-1 es un buen resultado y llegamos con confianza para la vuelta. Es muy importante para nosotras que la vuelta sea en el Camp Nou".

"El Chelsea nos puede castigar muy rápido y tenemos que estar al cien por cien. En la ida hicimos un gran trabajo defensivo para contener a Sam Kerr y no les concedimos prácticamente ocasiones claras. Tenemos que controlar más cuando atacamos y marcar cuando tenemos la oportunidad".

"Creo que hemos demostrado que estamos al nivel de las mejores de Europa y es normal que en las ligas domésticas no haya esta competitividad".

"Claro que sería divertida una final contra el Wolfsburgo [su ex equipo], pero si pasamos, sea cual sea el rival puede ser una final muy disputada y complicada".

Paños: "Estamos trabajando para acercarnos al diez"

"Hicimos un buen partido, el equipo estuvo bien y conseguimos hacerle daño al Chelsea. Quizás en últimos metros y finalización no estuvimos tan acertadas como en otras ocasiones, es algo en lo que estamos trabajando estos días, mejorando algunos detalles para poder acercarnos al diez".

"Cada partido es distinto, pero sí que lo afrontamos con más tranquilidad y es lo que hay que transmitir a las que tienen menos experiencia en este tipo de partidos. Las que llevamos más gente tenemos que transmitir esta tranquilidad para que salgan las cosas".

"A nivel físico hemos dado un salto de calidad en todas las líneas, también de jugadoras, tanto las que ya estábamos como las que han llegado nuevas".

"Sabemos más o menos las cifras de entradas que están vendidas por ahora y estamos muy felices y orgullosas de nuestra afición".

Patri Guijarro: "Tenemos que aspirar a la segunda parte de Stamford Bridge"

"Afrontamos el partido muy serio, creo que defensivamente estuvimos muy bien. El Chelsea es un equipo que en dos minutos te marca tres goles y en dos pases te marca un gol. Es muy difícil de defender, lo saben hacer muy bien, y nosotras estuvimos muy bien. Recuerdo la que sacó Lucy".

"El resultado global es corto y está abierto, así que espero que podamos materializar las ocasiones para hacer más goles. La segunda parte en Stamford Bridge fue ideal para nosotras y tenemos que aspirar a estar así".

"El cambio de posición no ha sido cómodo, pero me he ido sintiendo mejor poco a poco. Reconozco que al principio me ponía vídeos de Alexia".

"Trabajar el aspecto mental es fundamental, es un día muy especial para nosotras. Los culés nos darán mucho en el Spotify Camp Nou".