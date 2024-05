¡Nuevo revés para Arthur Melo! La Fiorentina no ejercerá la opción de compra

Cuando todo apuntaba a que Arthur Melo había regresado a jugar a un nivel más que notable y que sus problemas con las lesiones habían quedado atrás, el futbolista brasileño ha vuelto a recibir un gran varapalo.

Según apunta el periodista Fabrizio Romano, la Fiorentina ha decidido no activar la opción de compra de 20 millones por Arthur. Una decisión que ya se tomó hace varias semanas desde el club 'viola'.

De esta manera, el exjugador del Barça volverá a la Juventus, equipo que lo cedió este curso a la Fiorentina y que no cuenta con él de cara a la siguiente temporada. La 'Vecchia Signora' intentará darle de nuevo salida al jugador brasileño en el próximo mercado de fichajes.

Arthur, que había recuperado su sonrisa en el terreno de juego, apuntó hace semanas que "estoy muy feliz en la Fiorentina, me siento como en casa aquí. Me encantaría quedarme, pero no depende de mí".

Hasta el momento, Arthur Melo ha jugado 45 partidos con la Fiorentina, siendo una pieza importante en el esquema de Vincenzo Italiano y logrando un tanto y cuatro asistencias de gol.