Setién: "Tengo muy claro que esto va a salir, seguro"

El entrenador ha hablado sobre la complicada situación deportiva del club Quique Setién fue presentado como nuevo técnico del Villarreal el pasado 25 de octubre

La situación actual del Villarreal no es nada sencilla. La sorprendente marcha de Unai Emery ha dejado al club envuelto en un mar de dudas y, por ahora, parece difícil reconducir la situación. Entre las críticas, destaca un nombre por encima de todos, Quique Setién. El entrenador ha llegado en un momento delicado, es evidente. Llegar a mitad de temporada y con un Mundial por el medio, no ayuda a ningún nuevo entrenador a imponer su idea en el equipo. El resultado, tres derrotas y un empate.

Pese a este mal inicio, Setién confía en que, a partir de ahora, todo va a ir a mejor. "Tengo muy claro que esto va a salir, seguro". Sobre su idea, también ha dicho que el equipo necesita paciencia. "Está claro que si planteas algo diferente se necesita trabajar y es normal que haya dudas. Es mejor con buenos resultados y con malos la confianza se rebaja. Yo no me pongo nervioso por esta racha, esto pasa a todos los equipos y más con la llegada de un nuevo entrenador. Llevamos diez entrenamientos, con eso lo digo todo".

Respecto a una posible destitución, Setién no ha querido hablar del tema y le ha restado importancia. "Esas cosas no me las preguntéis, no depende de mí. Lo de fuera no me compete y no lo puedo controlar. Lo que quiero es que mis jugadores den lo mejor de sí mismo y nada más"

Además, también ha hablado sobre el problema que se produjo en el equipo con la salida de Emery. "Yo no tengo la culpa de lo sucedido, a mí me han llamado para hacer que el equipo juegue. Ellos ya saben como soy y solo pienso en trabajar para mejorar de verdad, quiero hacer algo que perdure y que se queden".