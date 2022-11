Los jugadores dan un ultimátum a Setién en el banquillo del Villarreal

El equipo ha estado dos horas y medio reunido antes de entrenar en una sesión que estaba previsto que empezara a las 10:30 horas Se ha empezado a cuestionar la continuidad de Setién en el banquillo y no se descarta nada

El Villarreal está en crisis de resultados y podría haber novedades. El equipo ha estado dos horas y medio reunido antes de saltar a entrenar en una sesión que estaba previsto que empezara a las 10:30 horas.

Y es que desde la llegada de Quique Setién al banquillo, el equipo amarillo no carbura. Después de cuatro partidos, el técnico cántabro todavía no conoce la victoria y las sensaciones no son nada buenas. Un balance de tres derrotas y un empate han hecho activar las alarmas. Y además, parece que hay tensión en el vestuario, donde los métodos del exentrenador del Barcelona no funcionan.

La derrota ante el Mallorca (0-2) provocó la airada reacción de los aficionados, con cánticos de "Quique vete ya". Se ha empezado a cuestionar la continuidad de Setién en el banquillo y no se descarta nada.

Una vez finalizada la reunión entre cuerpo técnico y jugadores, el equipo se ha entrenado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para preparar la visita al RCDE Stadium este miércoles, en el que podría ser el último de Setién si el resultado no es satisfactorio para los intereses 'groguets'.