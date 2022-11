Setién responde al "¡Quique vete ya!" de la grada del Villareal

El técnico tiene fe para arreglar la situación y pide tiempo "Solo llevamos och odías y no hemos podido hacer entrenamientos de calidad"·

La grada del Estadio de la Cerámica pidió la marcha de Quique Setién tan solo después de cuatro partidos en el banquillo del submarino amarillo. Durante este tiempo ha sumado un empate y tres derrotas, la última este domingo contra el Mallorca (0-2). "¡Quique vete ya, Quique vete ya!" le cantó la grada. El entrenador, al final del partido, pidió paciencia: "Yo en realidad soy un hombre de fe. La gente se ha enfadado. Y muestra su malestar porque teníamos que haber ganado. Es normal que se enfade. Soy hombre de fe. Esto puede pasar. No es una ciencia exacta. Tenemos que mejorar cosas. Llevamos solo 8 días aquí. No hemos entrenado demasiado para organizarnos mejor. Es un varapalo fuerte. El equipo va a mejorar. El parón nos irá bien. No hemos tenido tiempo para entrenar juntos.

El técnico admitió que el partido contra el Mallorca no le despertó buen feeling: "No he tenido buenas sensaciones. No hemos estado lúcidos, ni tenido la inspiración necesaria para superar las dos líneas defensivas del Mallorca. Hemos controlado pero nos faltó profundidad. La segunda parte nos hemos precipitado tras el gol".