Diakhaby: "Vinicius es provocador, pero hay límites"

Los insultos racistas contra Vinicius Júnior en Mestalla siguen dando de qué hablar. Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia, ha roto ahora su silencio para reflexionar sobre las actitudes del brasileño así como explicar los motivos por qué no posó con la pancarta contra el racismo que organizó LaLiga en todos los campos del campeonato.

El central valencianista fue uno de los grandes protagonistas de las semanas posteriores al incidente en Mestalla. Diakhaby se negó a posar con la pancarta organizada por LaLiga en contra del racismo tras los incidentes con Vinicius en su propio estadio, una decisión polémica que no pasó desapercibida para nadie.

El jugador se ha excusado ahora ha explicado su decisión: "No tengo nada contra LaLiga, ni contra nadie. Intentaron 'marear la perdiz', no dar mala imagen. Por eso decidí no estar detrás de esta pancarta. Cuando esto le pasaba a un jugador del Real Madrid, las cosas se hacían enseguida. En ese momento descubrí que La Liga no reaccionaba con suficiente fuerza con las sanciones", se excusa.

Es humano estar enojado con un jugador. Vinicius es provocador, pero tiene límites Diakhaby — Jugador del Valencia

Diakhaby ha insistido en posicionarse en contra de los insultos racistas que ocurrieron en Mestalla, aunque ha mandado un aviso al jugador madridista: "Es cierto que mi club reaccionó bien, expulsando de por vida a algunos aficionados. Vinicius sufre muchos actos racistas. Es humano estar enojado con un jugador. Vinicius es provocador, pero tiene límites. No es porque nos comportamos así en el campo que voy a permitirme denigrar su raza", comenta.