Jordi Alba se siente "maduro" como nuevo capitán de España

El jugador se aisla de su futuro y solo piensa "en levantar un título" y "no me preocupa llegar al partido cien"

El capitán de la selección española, Jordi Alba, compareció ante los medios en el Twente Stadium en la jornada previa al España - Italia. El futbolista se mostró relajado y con la ilusión renovada para conquistar la UEFA Nations League.

"Estoy muy contento de volver a la selección, al final. No venir a alguna convocatoria me ha hecho madurar, valorar más aun si cabe venir a la selección. Estoy convencido de que van a ir bien las cosas".

Cerca de los cien

Alba acumula 91 partidos con la Roja. Llegar a ser centenario es un reto, si bien matizó que "mi gran ilusión es levantar el título, sea como primero o segundo capitán. Es una oportunidad única. Llevo cuatro dias aquí, tengo muchas ganas y todos estamos unidos más que nunca. Los cien partidos no es algo que me preocupe. Se habla mucho de esto en mi entorno y estoy contento por todo lo hecho, pero puedo dar más. La cifra es bonita, aunque no me preocupa llegar o no".

De momento, Jordi Alba ha aparcado su futuro tras anunciar que deja el FC Barcelona y no está para nada inquieto. "Si me preocupara, no tomo la decisión antres de acabar la temporada. Sabía que estaría sin equipo, me juego un título con la selección y luego decidiré mi futuro. No tengo nada y no me preocupaa estar sin equipo".

Atlético o Inter de Milán

Su elección, eso sí, explicó que "no dependerá de la selección o no" para elegir un equipo europeo, como Atlético de Madrid o Inter y que "me veo capacitado para seguir jugando más años, tengo que pensar con mi familia, lo que es mejor para mí. Es un premio venir a la selección siempre, estoy muy contento de estar aquí".

Alba recordó que "no es fácil ganar títulos, llamaría a todos para estar unidos. Es un partido bonito de jugar y ojalá se pueda ganar, trabajamos mucho para estar en la Final Four".

De su experiencia dijo que "también aprendo de los jóvenes" y que a Italia "le gusta tener el balón, no va a ser fácil, haremos las cosas bien, se puede perder o ganar, pero la imagen es importante".

Defensa a Luis Enrique

Del pasado se mostró rotundo cuando dijo que la eliminación del Mundial de Catar 2022 no "por falta de oficio, no lo viví así, estábamos encantados con el míster (Luis Enrique). Nosotros pudimos dar el paso adelante, en los penaltis salió cruz como pudo salir cara. No salió bien, pero la predisposición fue buena".

Ahora, señaló estar "súper contento" con Luis de la Fuente con "un equipo nuevo, jugadores que venían antes, con jugadores nuevos con muchas ganas. Lo afronto con mucha ilusión como capitán".

Su objetivo como líder del equipo es "ayudar a mis compañeros, crear un buen amibente, sin ser capitán ya lo hacía y no cambiará nada".