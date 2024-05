Joel Moscatel se estrena como campeón en el Challenge de España

El profesional catalán de 25 años, Joel Moscatel, logró su primera victoria en el Challenge Tour después de imponerse este en el torneo disputado en el RCG Sevilla, con un total de 274 golpes (-14) con una impresionante tarjeta final de -5 que le permitió imponerse con un golpe de renta sobre Tapio Pulkkanen y el danés Rasmus Neergaaard-Petersen.

El ilerdense lograba la victoria en el segundo circuito europeo por primera vez y un triunfo que le permite ascender 26 posiciones en el ranking de la ‘Road to Mallorca’ para situarse en la tercera posición.

“No tengo palabras para expresar lo que siento”, decía un feliz Moscatel. “He jugado muy bien y me siento feliz por ello, además con al apoyo de la afición me he sentido muy bien durante toda la vuelta”, que cerró con un importante birdie que le daba el título.

A tres golpes del lider

El ilerdense iniciaba la última vuelta a tres golpes del líder, el finlandés Pulkkanen, pero lograba reducir las diferencias muy pronto. Poco a poco le fue ganando terreno para superarlo en el 16 después del birdie y ya no se movería del liderato.En el 18, “no sabía que el putt era para la victoria, para ser honesto. Sabía que tenía una oportunidad pero pensaba que acabaría en el play-off”, dijo un exultante Moscatel.

En la clasificación final, buena actuación de Quim Vidal, que finalizó decimoctavo, con -6, Lucas Vacarisas lo hizo en el puesto 27 (-4), Eduard Rousaud, en el 42 (-2), y Pep Anglès, en el puesto 65, con un total de +4

El profesional del RCG El Prat se convierte en el segundo ganador esta temporada en los grandes circuitos después de la victoria de Adrián Otaegui la semana pasada en China.

Un triunfo que dispara las opciones de Moscatel de luchar por la tarjeta del DP World Tour de cara a la próxima temporada, donde se ha situado tercero y el primer español en la lucha por las tarjetas de cara al 2025.