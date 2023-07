Carlos Rodríguez: "Es un sueño ganar en la mejor carrera del mundo"

El español, ganador de la primera etapa pirenaica en Morzine, señaló en meta que acababa de "vivir un sueño" El ciclista de Almuñecar, de 22 años, dio las gracias al equipo por su trabajo durante toda la etapa

El español Carlos Rodríguez (Ineos), ganador de la primera etapa pirenaica en Morzine señaló en meta que acababa de "vivir un sueño, algo increíble, en la mejor carrera del mundo".

"Es increíble, es algo que cuesta creer, el Tour de Francia es la principal carrera del mundo, todo un sueño", dijo Rodríguez en la meta de Morzine.

El ciclista de Almuñecar, de 22 años, dio las gracias al equipo por su trabajo durante toda la etapa: "Solo puedo decir gracias al equipo, por su ayuda y por creer en mi, para mi eso es muy importante", señaló.

Sobre le ascenso al Joux Plane, cuando perdió contacto con los favoritos de la general, Carlos Rodríguez aseguró que se centró en subir a su ritmo.

"Subí lo mejor que pude, y luego en el descenso cuando los alcancé tiré a fondo hasta el final, asumí riesgos, e incluso pasé miedo en alguna curva".

Rodríguez, ahora tercero en la general, espera mantener la lucha hasta París.

"Fui a hacer la mejor etapa posible, podio o no, no sé cuanto le habrá afectado la caída a Hindley, pero es algo que no me gusta. Si le he sacado tiempo porque estaba tocado no me gusta. Ojalá tengamos una buena lucha hasta París. Estoy muy contento y espero que siga así".