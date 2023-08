Djokovic-Monfils, 19-0

El serbio incrementó su balance contra Gael Monfils tras ganarle en octavos Cincinnati (6-4, 6-2) Es la racha como invicto ante un único rival más larga de la era Open

El serbio Novak Djokovic incrementó este jueves a 19-0 su balance contra el francés Gael Monfils, lo que supone la racha como invicto ante un único rival más larga de la era Open, y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati. Djokovic, número dos del mundo, no dio opción a Monfils, número 211, que disputaba el torneo de Cincinnati con ránking protegido.

El balance de 19-0 de Djokovic ante Monfils deja atrás la marca del español Rafa Nadal contra el francés Richard Gasquet, que se queda de momento en 18-0. En un partido entre veteranos, ambos de 36 años, el serbio se impuso por 6-4 y 6-2 en una hora y ocho minutos, en una pista central del Lindner Family Tennis Center casi completamente llena para asistir al encuentro.

La racha perfecta de Djokovic ante Monfils se abrió hace trece años, en el Abierto de Estados Unidos de 2005, cuando el serbio ganó en cuatro sets. Antes de que los dos tenistas entraran en el Tour ATP, Monfils había logrado ganar a Djokovic, pero nunca consiguió repetirse como profesional.

Djokovic le negó dos títulos, en París Bercy 2009 y en Eastburne 2017, y también le tumbó en la pista de Cincinnati en los cuartos de final de 2011. Y si el serbio emerge como dominador absoluto ante Monfils, sus números en cemento son aún más duros, con un balance de 17 sets a cero.

Monfils, que venía de disputar los cuartos de final en el Masters 1.000 de Toronto, tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas, pagó una única rotura en el primer parcial y entregó su saque de forma inmediata en el segundo, lo que abrió el camino a Djokovic hacia un sólido triunfo.

El serbio avanzó sin particulares apuros, después de superar la primera ronda por retirada del español Alejandro Davidovich Fokina por un problema en la espalda. Su próximo rival, en los cuartos de final, será el estadounidense Taylor Fritz, número nueve del mundo, quien avanzó sin jugar por la retirada de serbio Dusan Lajovic.

Djokovic regresa a competir en Estados Unidos por primera vez en los últimos dos años. Antes de la edición de este año en Cincinnati, su último partido se remontaba a la fina del Abierto de Estados Unidos de 2021, cuando el serbio cayó ante el ruso Daniil Medvedev.

En estos dos años, Djokovic no formó parte de las giras americanas de Indian Wells y Miami (marzo y abril), ni de las del mes de agosto, por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos levantó el pasado abril la obligación de vacuna para los no residentes y no ciudadanos para poder acceder al país.

Djokovic encara el torneo de Cincinnati, del que fue campeón en 2018 y en 2020, como último torneo antes de regresar a Flushing Meadows para el Abierto de Estados Unidos.

De avanzar en Cincinnati, el serbio podría medirse con el alemán Alexander Zverev en una hipotética semifinal, mientras que no se cruzaría con el español Carlos Alcaraz hasta la eventual final. Alcaraz jugará este mismo viernes su partido de cuartos de final contra el australiano Max Purcell.