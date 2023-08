Davidovich abandona su partido con Djokovic por dolores en la espalda

El español perdió el primer set 6-4 y decidió dejar de jugar en el arranque del segundo Tiene ahora algo menos de dos semanas para recuperarse antes de que empiece el US Open

El español Alejandro Davidovich se retiró este miércoles por dolores en la espalda en su partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati ante el serbio Novak Djokovic. Davidovich, que abandonó tras 42 minutos de encuentro, perdió el primer set por 6-4 y dijo basta en el primer juego de la segunda manga. El malagueño tendrá que recuperarse físicamente todo lo que pueda para llegar lo mejor posible al Abierto de Estados Unidos, que comienza en Nueva York el 28 de agosto.

Davidovich pidió la asistencia del fisioterapeuta con 4-3 abajo en el marcador en el primer set y se fue al vestuario para recibir tratamiento. Sin embargo, en su regreso a la pista se le vio con evidentes molestias físicas -especialmente al sacar- y con problemas de movilidad que le llevaron a perder finalmente el primer set. Muy serio en el descanso entre sets y con claras muestras de frustración, Davidovich intentó a la desesperada reengancharse al partido hasta que sintió otro dolor agudo en la espalda en el primer juego del segundo set y finalmente optó por retirarse.

Número 23 del mundo -su mejor ránking hasta el momento-, el español atravesaba un muy buen momento de forma, ya que la semana pasada fue semifinalista en el Masters 1.000 de Toronto. Davidovich había vencido en primera ronda de Cincinnati el martes al argentino Tomás Etcheverry (31) por un claro 6-3 y 6-3 en una hora y 18 minutos. Sin contar el duelo de hoy, Davidovich se había enfrentado a Djokovic en cuatro ocasiones con tres victorias para el serbio.

Por su parte, Djokovic, número 2 del mundo, no competía en tierras estadounidenses desde la final del Abierto de Estados Unidos perdida en 2021 contra el ruso Daniil Medvedev. El serbio no pudo jugar el último Abierto de Estados Unidos y se perdió las últimas tres giras de Masters 1.000 norteamericanas (las de primavera de 2022 y 2023 y la de verano de 2022) por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. El gobierno estadounidense mantuvo en vigor la obligación de vacunación para no residentes hasta el pasado abril.

Djokovic, que no estuvo especialmente afinado con su tenis durante el tramo en que Davidovich se encontraba bien físicamente, se enfrentará en los octavos de final de Cincinnati al francés Gael Monfils, que venció al australiano de origen español Álex Miñaur, reciente finalista en Toronto, por 7-5 y 6-4.