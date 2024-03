¡Djokovic se borra de Miami!

Novak Djokovic no está pasando por su mejor momento. El tenista serbio no jugará en el Masters 1000 de Miami que se disputa entre el 19 y el 31 de marzo, después de su dolorosa derrota en Indian Wells frente al joven Luca Nardi. "Quiero tomarme un día o dos para decidir qué hago", comentaba tras caer eliminado en el desierto californiano.

El actual número uno se tomará un descanso y afrontará con mayor energía el inicio de la temporada de tierra batida. El primer torneo en arcilla es el Masters 1000 de Montecarlo, una semana después de acabar la gira de pista dura. Uno de los aspectos que pueden haber influido en su decisión es que Djokovic no defiende puntos en Miami, ya que el año pasado tampoco participó debido a las restricciones de entrada de EEUU.

En 2023, Djokovic alcanzó los octavos de final en Montecarlo, cayendo en dicha ronda contra Lorenzo Musetti. El serbio, a pesar de su ausencia en Miami, tiene asegurado el número uno, aunque Alcaraz y Sinner pueden acercarse en el ranking en caso de hacer un buen papel en el segundo gran torneo estadounidense de marzo.

El inicio de temporada de Novak Djokovic no está siendo muy bueno precisamente. En Australia, perdió un invicto de años sin perder de una forma dolorosa contra Sinner y, en su segundo torneo del año, se ha ido en dieciseisavos dando una imagen negativa en cuanto a juego. Por este motivo, el serbio ha optado por tomarse un descanso y darse otro respiro, a pesar de haber estado todo el mes de febrero sin competir.

"Podría haber hecho las cosas distintas, ya dije que fue una actuación muy pobre por mi parte. No tengo títulos aún este año, y no estoy acostumbrado. He empezado la mayoría de temporadas de mi carrera con un Grand Slam o ganando el título en Dubai o en otro torneo. Está bien, es parte del deporte y tienes que aceptarlo. A veces ganas, a veces pierdes. Espero ganar más y seguir adelante", analizaba Djokovic.

Una dura baja para el torneo

De esta forma, Miami sufre una baja muy sensible para el cuadro principal. De hecho, una de las caras más visibles del torneo era la del número uno del mundo, que figuraba en la 'entry list'. El de Belgrado no estará en el sorteo de cuadro que se hará el próximo lunes 18 de marzo, en el que sí que estarán sus perseguidores en el ranking: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Daniil Medvedev.