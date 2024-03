Hasta Djokovic quiere jugar con Nadal en dobles... ¡mixto!

El regreso a las pistas de Rafa Nadal sigue siendo uno de los acontecimientos más esperados por todos los aficionados del mundo del tenis... incluso para los propios tenistas. Con la llegada de Indian Wells, la organización del torneo ha preparado una serie de preguntas a algunas de las estrellas de sus cuadros, entre ellas con quién les gustaría juntarse para disputar un partido de dobles mixto...

Tenistas de primer nivel como Swiatek, Kerber, Coco Gauff o Pegula se han decantado por Rafa Nadal como su pareja deseada en esta modalidad. El tenista balear, campeón de 22 Grand Slams, sigue siendo considerado como uno de los mejores actualmente a pesar de sus problemas físicos, así que muchos desean jugar con Nadal como su pareja en dobles.

La sorpresa mayúscula ha llegado con la respuesta de Novak Djokovic. El tenista serbio, número 1 del ránking ATP, ha respondido que también escogería a Rafa Nadal como pareja en dobles... ¡mixto! El serbio no había escuchado la modalidad de los dobles, así que la confusión ha generado múltiples comentarios humorísticos a las declaraciones del tenista: "Lo siento Rafa, no ha sido una broma. No he escuchado bien", se justificaba entre risas Djokovic.