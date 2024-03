Djokovic, abatido: "No estoy ni acostumbrado. Muy lejos de mi nivel"

Novak Djokovic cayó contra todo pronóstico en tercera ronda de Inidian Wells ante el italiano Luca Nardi, número 123 del ranking ATP. El serbio fue sorprendido por un jugador que entró como 'Lucky Loser' en el cuadro final del torneo en una de las derrotas más sonadas en la historia del tenis.

Tras el partido, Djokovic no escondió su frustración por la derrota asegurando que estuvo muy lejos de su nivel habitual. "Me ha sorprendido mi nivel de juego, realmente malo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte", comentó.

Su derrota a las primeras de cambio en el primer Masters 1000 de la temporada sigue dejando en blanco el palmarés del serbio en este 2024, algo que asegura ser un tanto extraño para él. "Esto es algo a lo que no estoy acostumbrado porque la mayor parte de las temporadas durante mi carrera las empecé ganando un título, ya fuera en Australia o luego en Dubái. Esto es parte del deporte, solo queda aceptarlo y seguir adelante. Supongo que cada trofeo que obtenga a partir de ahora será grandioso" reconoció en la rueda de prensa posterior.

Para terminar, dejó en el aire su participación en Miami, pese a que sus planes pasaban por también competir en el segundo Masters de la gira americana. "No lo sé. Hace 10 minutos que he perdido y todavía estoy algo caliente. Necesito tomar uno o dos días para pensarlo, ya veremos".