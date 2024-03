Alcaraz, a la reconquista del 'quinto Grand Slam'

Arranca Indian Wells 2024, el primer Masters 1000 de la temporada, con Carlos Alcaraz como protagonista. El murciano, que logró el título la temporada pasada, llega al torneo californiano con el gran objetivo de reconquistarlo.

El murciano se juega mucho en este torneo. Tras ganar la temporada pasada el torneo, Carlitos defiende 1000 puntos y deberá ganar Indian Wells para que, Djokovic, n.º 1 del ATP, no aumente distancias con el murciano. El serbio no defiende puntos, ya que no compitió la temporada pasada por negarse a vacunarse por el coronavirus, y en caso de que gane el torneo, aumentará las distancias con Alcaraz en la lucha por ser el n.º 1 en el ranking ATP. También tiene al acecho a Jannik Sinner. Por lo tanto, Alcaraz deberá mostrar un mejor nivel del mostrado en los últimos meses para no desengancharse de la lucha con Djokovic por liderar el ranking ATP e intentar distanciarse de un Sinner que quiere asaltar la segunda plaza.

Alcaraz deberá esperar para el debut. El nacido en El Palmar arrancará su reconquista en segunda ronda ante el vencedor del duelo que medirá al italiano Arnaldi y al francés Van Assche. En caso de ganar, todo apunta a que su rival en tercera ronda será Felix Auger Aliassime, n.º 31 del mundo. En el supuesto de que su trayectoria en el torneo sea positiva y avance en el cuadro, nos podríamos encontrar uno de los mejores duelos que podemos ver en el mundo del tenis. En semifinales, el cuadro podría deparar un espectacular duelo ante Jannik Sinner.

El retorno de Rafa Nadal

La otra gran novedad del torneo es la vuelta de Rafa Nadal. El balear arranca el torneo con mucha ilusión tras disputar el pasado domingo el partido de exhibición llamado "El Slam de Netflix" ante Carlos Alcaraz. Rafa tuvo buenas sensaciones de cara a Indian Wells, el único torneo en el que el balear participará antes de la gira de tierra. Aunque la suerte no le ha acompañado en el cuadro. Debuta este jueves ante el veterano Milos Raonic, pero, en caso de que avance, se encontrará a grandes bestias de este deporte. Disputaría la segunda ronda ante uno de los favoritos, el danés Holger Rune. Y, en caso de que logre avanzar en el cuadro, Nadal tendría unos hipotéticos cuartos de final con Medvedev. Rafa no jugaba desde su lesión en el ATP de Brisbane a principios de año.

Un cartel de lujo

Nunca antes había tenido tanto sentido que se denomine al torneo 'el quinto Grand Slam'. Nadie ha querido perderse su cita en California. Todos los jugadores que se encuentran entre los primeros 30 clasificados en el ranking ATP estarán en California para disputar el torneo. En esta edición no encontramos grandes ausencias en el cuadro masculino.

Por lo que respecta en el cuadro femenino, la gran favorita es Iga Swiatek, seguida de Aryna Sabalenka, Coco Gauff y Elena Rybakina, defensora del título. Paula Badosa tendrá la opción de participar en el torneo gracias a una 'wild card' de la organización por ganar el torneo en 2021. La primera rival de la catalana será la norteamericana Ashlyn Krueger, actual n.º 72 del mundo.

Nos espera un Indian Wells 2024 de altos vuelos, con el principal objetivo de Carlos Alcaraz de reconquistar el título y la vuelta a las pistas de Rafa Nadal.