Luis Enrique: "Estamos preparados para la Champions"

No estuvo especialmente cabreado Luis Enrique después de que el PSG no pudiera ganar ante el Le Havre y desperdiciara una de las primeras ocasiones para sellar matemáticamente el título de la Ligue 1. Preguntado por ello, el asturiano señaló que "cometimos algunos errores, pero lo intentamos mucho, tuvimos ocasiones. Creo que los aficionados apreciaron este tipo de actuación. Somos casi campeones. Matemáticamente no, creo que podemos decir eso. Estamos felices".

Luis Enrique valoró la actitud de los suyos en todo momento, e indicó que “es muy importante cuando un entrenador es capaz de transmitir a sus jugadores su fuerza, sus ganas de luchar, de no darse nunca por vencido. Intentaremos terminar la temporada de la mejor manera posible".

Y no hay mejor manera que con la Champions League. El PSG ya está completamente centrado en la eliminatoria ante el Borussia Dortmund. Ya lo estaba de hecho antes del duelo ante el Le Havre, donde Lucho dosificó minutos. "Estamos preparados para la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y para ganar los dos partidos", precisó.

Zaïre-Emery, renovado

El empate evitó una jornada redonda en París. Y es que de ganar se confirmaba el campeonato, se daba descanso a algunas estrellas y se celebraba, además, la renovación de Zaïre-Emery. En la previa del duelo ante el Le Havre, el club confirmó que su joven perla renueva su contrato hasta 2029. Es un pilar para Luis Enrique a sus 18 años. Una apuesta total de club.