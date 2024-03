Italia, el gran verdugo de Djokovic

Novak Djokovic sufrió este martes una de las derrotas más sorprendentes de su carrera frente al italiano Luca Nardi, que comenzaba su andadura en el torneo como 'lucky loser'. El serbio jamás había cedido un set en toda su carrera contra un jugador que entrase como reserva y, en esta ocasión, no solo perdió la primera manga, sino el partido y los dieciseisavos de Indian Wells. Otra vez contra un italiano.

El número uno del mundo fue autocrítico después de sufrir un duro varapalo en el desierto californiano. "Me ha sorprendido mi nivel de juego, realmente malo. Voy a analizar bien qué podría haber hecho para que las cosas fueran distintas. No es una buena sensación marcharse tan pronto de aquí, quería hacerlo bien después de estar cinco años sin competir. Cometí algunos errores no forzados terribles y jugué bastante defensivo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte".

Luca Nardi, después de dar la sorpresa y eliminar a Novak Djokovic en Indian Wells / LAP

Italia se ha convertido en el verdugo tenístico de Novak Djokovic desde el año 2018, cuando el serbio disputó los cuartos de final de Roland Garros contra Marco Cecchinato, número 72 del mundo por aquel entonces, y se vio sorprendido por el italiano cuando todo el aficionado del tenis ya colocaba su nombre en semifinales sin disputarse el partido.

En 2020, Djokovic sufrió una de las derrotas más abultadas de su carrera (6-2, 6-1) contra Lorenzo Sonego, número 55 del mundo, en los cuartos de final del ATP de Viena. El serbio saltó aquel día a pista visiblemente afectado por el fallecimiento de Amfilohije Radovic, una figura importante de la iglesia ortodoxa serbia. "No me apetecía jugar", afirmó el número uno del mundo en la rueda de prensa posterior.

Lorenzo Musetti, en su último partido de Indian Wells contra Holger Rune / AP

Tres años más tarde, en la tierra batida de Montecarlo, aparecería otro Lorenzo. Musetti eliminaría a Novak en los octavos de final del torneo, remontando el primer set inicial y dejando al serbio sin unos hipotéticos cuartos de final contra Jannik Sinner. ¡Otro italiano más, basta ya!

Cuando ya no quedaban prácticamente nombres italianos por incomodarle, se juntaron todos para representar a Italia en la Copa Davis y dejar a Serbia fuera de la gran final. Ganar con su selección era uno de los principales objetivos de Djokovic para el año 2023. Sinner y compañía se lo impidieron.

El líder de la Italia ganadora de la Copa Davis y el jugador más en forma del mundo, Jannik Sinner, consiguió a inicios de este año romper la racha de imbatibilidad de Djokovic en el Open de Australia. Además, había logrado vencerle tanto en la Copa Davis como en la fase de grupos de las ATP Finals, dejando el historial entre ambos en 3-1 a favor del italiano en los últimos cuatro partidos.

La última pesadilla

Y ahora aparece Nardi. Un joven de 20 años, número 123 en el ranking, con un historial de tres victorias y doce derrotas esta temporada. Un 'lucky loser' que le deja fuera de Indian Wells en la ronda anterior a octavos de final. Un tenista italiano. Comentan que, por las noches, Djokovic tiene pesadillas con el himno de Italia.