Djokovic acecha a Nadal

El serbio se ha convertido en el segundo jugador en lograr 400 victorias en eventos ATP Masters Está a solo seis triunfos de Rafa Nadal, que cuenta con 406, desde la introducción del formato en 1990

Con su sufrida victoria sobre Aleksandar Vukic, Novak Djokovic se ha convertido en el segundo jugador en lograr 400 victorias en eventos ATP Masters 1000 después de Rafael Nadal (406), desde la introducción del formato en 1990.

El serbio está ahora a solo seis triunfos del récord que posee el español Rafa Nadal con 406. En todo caso, el serbio tiene en los Masters 1.000 el mejor porcentaje de triunfos (82,3 %) y la marca de títulos en total (40).

Cinco veces campeón en el desierto californiano, Djokovic no competía en el primer Masters 1.000 del año desde 2019 debido a la pandemia del coronavirus y por no cumplir con los requisitos de vacunación que no aceptó por su negativa a vacunarse.

Djokovic está en racha de 11 triunfos en Masters gracias a los títulos conquistados de manera consecutiva en Cincinnati y París el año pasado y a la victoria cosechada en el desierto de California.

"Sé que puedo jugar un tenis de mayor nivel", reconoció Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido. "Debo ser muy autocrítico, esto es importante porque activa una mentalidad adecuada para trabajar mas duro e involucrarse en el proceso de mejora diaria. Te permite perfeccionar tu juego, corregir los errores que has cometido en el partido o en la sesión de entrenamiento previa".

"Es lo que voy a seguir haciendo, ojalá pueda elevar mi juego en un torneo que durará de 10 a 14 días. Esto te permite tener jornadas de entrenamiento entre partidos, puedes trabajar en ciertos detalles del juego. Estoy convencido que mi juego mejorará conforme avance el torneo. Me voy a sentir más seguro de mí mismo y en mis opciones de llegar lejos en el torneo. Tengo que ir paso a paso".