Alcaraz regresa al número uno para quedarse mucho tiempo

La participación del tenista murciano en Roma le hace regresar al número uno con un panorama muy esperanzador para afianzarse en él Sin defender un solo punto en Roma y con la el gran objetivo de conquistar París, Alcaraz tiene en su mano la consagración en lo más alto

Tras revalidar el título en el Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz se ha asegurado llegar a la gran cita de la tierra batida, Roland Garros, como número uno mundial, además de ser el gran favorito para coronarse en París. El murciano aprovechó la baja de Novak Djokovic en La Caja Mágica para desbancarlo nuevamente en lo más alto de la clasificación ATP.

Pese a que todavía no es oficial, Alcaraz es conocedor de que con solo entrar en el cuadro de Roma, torneo al que no acudió el año pasado, saldrá del mismo como nuevo líder del tenis mundial. El tenista de El Palmar está a solo cinco puntos de un Djokovic que no podrá sumar un solo punto en Roma, sino todo lo contrario. Defiende los 1000 puntos del título conquistado el año pasado, y puede incluso caer a la tercera posición si no es capaz de revalidarlo.

Alcaraz sumará 10 puntos con tan solo hacer presencia en el Foro Itálico, haciendo que ya, de manera virtual, adelante nuevamente al serbio. Una diferencia que puede agrandarse de manera ostensible en función del resultado que terminen cosechando ambos tenistas, viendo además las dinámicas tan opuestas con las que llegan a la cita.

Si Alcaraz, que es el gran favorito, gana en Roma, llegaría hasta los 7770 puntos, mientras que Djokovic, que solo puede perder puntos, solo alcanzaría los 6775 si es capaz de ganar. Por detrás, un Medvedev que solo puede sumar puesto que tampoco estuvo el año pasado en el torneo. Un hecho que obliga a Djokovic a cuajar un gran papel si no quiere verse relegado al tercer puesto de la clasificación.

Un nuevo panorama para Carlitos

Roma se presenta en el calendario de Alcaraz con un panorama totalmente diferente a Barcelona y Madrid. Tras defender lo máximo en los últimos torneos, ahora se presenta con la única voluntad de sumar puntos en un torneo en el que nunca ha participado. El murciano tratará de de abrir brecha en lo más alto de la clasificación aprovechando que Djokovic, Tsitsipas y Ruud defienden gran cantidad de puntos.

El serbio se alzó campeón el año pasado y todo lo que no sea repetir título le alejaría de poder alcanzar a Carlitos, siempre que este sea capaz de llegar a las rondas finales del torneo. Por su parte, Tsitsipas defiende final y Ruud, semifinales. De caer cualquiera de ellos antes de, como mínimo, igualar lo conseguido en 2022, empezarían a verse con una distancia considerable respecto al murciano.

Todo ello antes de la llegada de un Roland Garros que puede ser también clave en este sentido. Es indudable pensar que Alcaraz llegará como el gran favorito tras lo visto hasta el momento en la gira de tierra batida. Defiende cuartos de final de la edición del año pasado, y todo apunta a que puede mejorar estos registros. Algo que de completarse le haría sumar puntos nuevamente.

Djokovic defiende también cuartos de final y Casper Ruud, final. Algo que deja en muy buena situación un regreso muy duradero de Carlos Alcaraz a lo más alto del ranking mundial.