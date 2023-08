Alcaraz & Djokovic, otro duelo por el Nº1

El tenista español se podría volver a enfrentar al serbio en el ATP Masters 1000 de Cincinnati, en busca de la cima del ranking Alcaraz debe llegar a la final para asegurar el número 1, mientras Djokovic regresa tras su derrota en Wimbledon

Carlos Alcaraz afronta esta semana el ATP Masters 1000 de Cincinnati, donde se podría encontrar nuevamente con Novak Djokovic, tras su último duelo hace un mes en la final de Wimbledon. Este torneo, que reúne a los mejores jugadores del circuito, tiene como aliciente la participación de ambos, en su andadura por liderar el ranking ATP antes del próximo US Open.

Pese a la derrota ante Paul en Toronto, Alcaraz lidera el ranking con una ventaja de 600 puntos sobre Djokovic, que con 8.795, ocupa la segunda posición. Sin embargo, no tiene asegurado ese primer puesto ya que en Cincinnati todo podría cambiar porque 'Nole' no defiende puntos y además, ninguno de los dos tenistas competirá en la semana previa al US Open.

"Me gustan estas batallas. Me gusta saber que puedo perder y puedo recuperar el Nº1 a la misma vez. Está claro que voy a disfrutar porque esta batalla es contra una de las leyendas de nuestro desporte, contra Novak. Siento que soy su principal rival. Para mí, es una locura, estoy intentando disfrutarlo", dijo el murciano.

Para asegurarse el número uno antes del último Grand Slam de la temporada, Alcaraz debealcanzar la final. Su camino arrancará en la segunda ronda, donde se enfrentará al ganador entre John Isner y un jugador proveniente de la fase previa. En tercera ronda, podría cruzarse nuevamente con Paul, un rival conocido y verdugo en el último torneo.

Por su parte, Djokovic retorna a las pistas tras su enfrentamiento en la final de Wimbledon contra Alcaraz, buscando redimirse de esa derrota. "No es el primer partido ni el último que perderé, así que lo superé en un día. Necesité un buen descanso, tiempo con mi familia, y es lo que hice. Obviamente tengo remordimientos por no aprovechar mis oportunidades en esa final", dijo Djokovic en Cincinnati al volver a analizar la final perdida en Wimbledon contra Alcaraz.

El serbio, campeón en Cincinnati 2020, se medirá ante Alejandro Davidovich Fokina o Tomás Martín Etcheverry en su primer partido. En tercera ronda, su rival podría ser Cameron Norrie. "Debo encontrar motivaciones por lo que se viene y por los desafíos que tengo por delante, es por eso que estoy aquí. Si no estuviera motivado, no estaría aquí. Después de muchos años de tenis profesional, creo que tengo posibilidad de elegir jugar los torneos que realmente quiero", afirmó 'Nole'.