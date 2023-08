La defensa de Kyrgios a Alcaraz: "A quién c*** le importa..."

Nick Kyrgios, conocido por su personalidad franca y directa, no dudó en salir en defensa de Carlos Alcaraz Destacó la presión y las expectativas que los jóvenes talentos del tenis enfrentan en el escenario mundial

El apoyo entre los tenistas es una muestra constante de camaradería en el mundo del deporte, y esta vez no ha sido diferente. Nick Kyrgios, conocido por su personalidad franca y directa, no dudó en salir en defensa de Carlos Alcaraz después de un momento de frustración en pleno partido de cuartos de final del Masters 1.000 de Toronto.

El joven tenista español, Carlos Alcaraz, se enfrentaba al estadounidense Tommy Paul en un intenso enfrentamiento que culminó con una derrota para Alcaraz por 6-3, 4-6 y 6-3 en dos horas y 20 minutos de juego. Durante el partido, Alcaraz mostró su frustración lanzando su raqueta al suelo, un gesto que captó la atención y dio pie a comentarios.

Sin embargo, el reconocido tenista australiano Nick Kyrgios tomó su plataforma en redes sociales para brindar su respaldo a Alcaraz. Con un mensaje contundente y directo, Kyrgios compartió su opinión sobre la situación: "A quién c*** le importa... El tipo llevará la carga del tenis durante la próxima década... bien por él por demostrar que es humano. Frustrado por no estar a la altura de los estándares. También empecemos a dar códigos a los árbitros."

Who the fu*k cares…. The dude is gonna be carrying the tennis load for the next decade.. good on him for showing he is human. Frustrated not playing up to standards. Also let’s start giving codes to umpires 🥔 https://t.co/VFw8qvXViW