La teoría que revelaría la infidelidad de Naomi, en 'La Isla de las Tentaciones'

Twitter apunta que Naomi será infiel a su chico por una imagen ¿Tú crees que es prueba suficiente para señalar la infidelidad de Naomi?

La isla de las tentaciones 6 empezó anoche su andadura en Telecinco, y hay que decir que el casting es mucho más prometedor que el de la quinta edición. Todas las parejas parecen abocadas al fracaso, y pronto podríamos tener las primeras infidelidades.

Ahora bien, los tradicionales avances ya adelantan que Naomi, la pareja de Adrián, podría ser una de las más adelantadas en caer en la tentación. Twitter es el hogar de las teorías, y con La isla de las tentaciones no iba a ser menos. La usuaria @divinapapaya3 asegura: "¡rectifico! La infiel va a ser Naomi. Yo desde luego no me lo esperaba".

RECTIFICO!!!!! La infiel va a ser Naomi. Yo desde luego NO me lo esperaba #LaIslaDeLasTentaciones1 https://t.co/SEj8oNRA85 pic.twitter.com/2lKxTPXXFW — la dp (@divinapapaya3) January 23, 2023

A este mensaje le acompaña una imagen en la que se observa un detalle en la mano que coincide con la mano de Naomi, por lo que ella sería la primera (o una de las primeras) en cometer una infidelidad.

No sorprende, por cierto, este final: ya en la presentación de las solteras Naomi demostró que a celos, no le gana nadie. Su chico, Adrián, no le defendió cuando una de las pretendientes supuestamente le vaciló: "vienen curvas".

Esta fue la frase que molestó a la joven y que terminó por dinamitar la relación: "se acabó. Somos la pareja que rompe más rápido". ¡Nunca antes se había producido una ruptura antes de empezar la convivencia!