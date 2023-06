Una soltera se enfada tras conocer la edad que le ha puesto su cita de 'First Dates': "¡No me digas!"

Este viernes han tenido una cita Nathalia y Ricardo El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Nathalia (30 años) y Ricardo (33). El soltero ha comentado que le gusta mucho el deporte, pasar el tiempo con sus amigos y viajar. La chica ha asegurado que tiene los estándares muy altos porque le han hecho mucho daño: "Siento que soy una mujer demasiado completa, y estoy buscando a un hombre completo"

La primera impresión de ambos al conocerse ha sido muy buena. Ella ha pensado que es muy guapo: "Es el tipo de hombre que me gusta, con barba, tiene los ojos bonitos y es más alto que yo". Él, ha explicado que le ha llamado la atención.

Durante la cita, Ricardo le ha preguntado la edad, a lo que ella ha respondido que cuántos cree que tiene. El soltero le ha comentado: "Lo que crea, y tengo que tirar tres para abajo siempre, ¿no?". Ella le ha comentado que no, que tiene que decir la edad que cree, sin restar ni sumar.

El catalán le ha puesto 30 años, algo que Nathalia no se creía: "¿30? ¿Tiraste tres para abajo con 30? ¡No me digas! ¿Parezco 33?". Ricardo le ha comentado que ha dicho los que aparenta, y no se lo ha tomado nada bien: "¿Aparento 30? ¿Enserio? Es muy triste. Normalmente me ponen 23, 24 (...) Siempre se quedan en shock cuando les digo que tengo 30 años".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en que les ha faltado esa química y feeling que necesitan para entablar una relación amorosa, y cada uno se ha ido por su lado. Eso sí, los dos son de Barcelona y han comentado de ir a tomar algo algún día.