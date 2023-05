El sorprendente currículum de un soltero de 22 años en 'First Dates': "¡Has hecho un montón de cosas!"

Este viernes han tenido una cita Daniel y Sara El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Daniel (22 años) y Sara (19). La soltera ha asegurado que de pequeña sufrió bullying, y que ahora se ha convertido en una persona tan segura de sí misma que hasta es "egocéntrica porque me quiero mucho". La malagueña tuvo un hijo con 17 años, y se ha presentado al programa para encontrar el amor.

La primera impresión del soltero ha sido buena: "Me gusta el cuerpo, me gusta como viste, perfecto". Al poco de conocerse, Sara le ha preguntado si le gustan los niños, a lo que ha afirmado que sí, y ella le ha explicado que es madre. "No es problema ninguno", ha recalcado el andaluz.

El soltero le ha comentado que lleva trabajando desde los 18 años y que tiene un amplio currículum: "He trabajado en el campo, he estado de camarero, en el ejército, en una granja de conejos, he estado de mozo de almacén, estoy de camarero otra vez y estudio comercio internacional". Al enterarse, Sara le ha comentado: "No veas, ¡has hecho un montón de cosas!".

Durante la cita, Daniel se ha mostrado muy tímido: "Me he sentido cortado por el tema de que es una persona nueva". Por culpa de los nervios, no ha sacado tema de conversación, y la soltera ha sido la que ha tirado del carro.

En la decisión final, el andaluz le ha comentado que ha tenido mucha vergüenza y que estaba cortado, pero que tendría una segunda cita con ella porque le ha gustado. En cambio, la chica le ha explicado que necesitaba más conversación, y que su personalidad le ha encantado pero no le ha gustado su físico. "Que pena que físicamente no me atraiga", ha dicho Sara.