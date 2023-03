Carlos Sobera en 'First Dates': "Tiene una alta opinión de tus huevos"

En el programa de este viernes, el programa ha juntado a dos solteros: Bosco y Gemma Ambos han congeniado y han decidido tener otra cita

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. En el programa de este viernes, el formato ha juntado a dos solteros: Bosco, de 33 años, y a Gemma, de 26.

Bosco es un ganadero de Ávila, y se ha presentado a Carlos Sobera con una caja de huevos de gallina. "Me han dicho que venías con los huevos en las manos, y por un momento me he asustado", ha confesado el presentador.

El abulense se ha definido como un chico alegre que defiende el sector rural: "con el mundo rural a tope, porque es lo que me da de comer". Ha confesado que su ilusión siempre había sido vivir en el pueblo y ahora que lo ha logrado, "sería muy difícil marchar".

Por otro lado, Gemma es una maestra de Granada. Se ha destacado como una persona "intensa" y ha declarado que le gustan los hombres que le den "vida". Nada más entrar, lo primero que ha hecho ha sido abrir una caja, en la que había huevos de gallina: "Nunca me han regalado una caja de huevos en la primera cita y la verdad es que ha sido original".

En el momento que Carlos Sobera ha acompañado a Gemma a conocer a su cita, le ha comentado a Bosco: "Tiene una alta opinión de tus huevos", refiriéndose a Gemma. A lo que enseguida ha añadido: "Nunca me imaginaba diciendo esto en una cita".

A lo largo de la cena han encajado y se han gustado mutuamente. A la hora de decidir si quieren seguir conociéndose, ambos han afirmado que, pese a la distancia, sí quieren tener otra cita.