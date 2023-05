La teoría sexual de un madrileño que ha impactado a su cita en First Dates: "¡Me voy corriendo!"

Este miércoles han tenido una cita Adrián y Viridiana El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Viridiana (36 años) y Adrián (37). El soltero se ha definido como una persona a la que le gusta ligar. Cuando Carlos Sobera le ha preguntado sobre si es fiel, él ha contestado que lo intenta: "En líneas generales no soy fiel, me cuesta. Lo intento y me gusta, pero no siempre he sido fiel".

La soltera ha entrado a conocer a su cita con un baile, y ha comentado que se ha fijado en su sonrisa y en su mirada: "Es una mirada dulce y humilde, me ha gustado". Adrián, por lo contrario, ha confesado que no le ha acabado de convencer el físico de la chica, pero a lo largo de la cita, la pareja no ha parado de reírse y de disfrutar del momento.

En el 'Rasca del amor', ambos han tenido que responder a la pregunta de '¿Qué necesitas para enamorarte?'. El soltero ha intentado evitar responder la cuestión, incluso ha comentado que le iba a explicar algo pero que su amigo le dijo que no lo contase: "Me dijo mi amigo que no contase esto (...) no salgas corriendo, ¿vale?".

Adrián ha explicado que tiene una teoría sexual y que hay personas que encajan mejor que otras: "Estuve con una chica que sentía que su vagina abrazaba mi pene". Viridiana no ha dado crédito a lo que su cita le estaba comentando, y nada más escucharlo, entre risas, ha comentado: "¡Me voy corriendo!".

El soltero se ha sorprendido de que la chica no lo haya escuchado nunca. "De verdad que existe. Igual que no hay dos penes iguales, no hay dos vaginas iguales. Hay cosas que encajan mejor que otra". Además, ha añadido que lo que se siente cuando pasa su teoría sexual es: "Flotar. Está hecho para ti. Es complicado, pero cuando pasa, he dicho: 'aquí es'".

Viridiana ha querido añadir su experiencia: "Hay momentos que he abrazado muy bien, y otras veces que ha sido como, espérate que no llego al abrazo, ¿por qué será?".

En la decisión final, Adrián le ha pedido perdón por si le había molestado su teoría, a lo que ella ha contestado que no le molestaba para nada. La soltera ha comentado que tendría una segunda cita con él porque le había gustado, pero él ha asegurado que se lo ha pasado muy bien, pero que le ha faltado conexión.