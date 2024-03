El motivo por el que Marieta, de 'La isla de las tentaciones', debe tomar medicación cada día

Una de las grandes protagonistas de la séptima temporada de 'La isla de las tentaciones' ha sido Marieta, la joven que no dudó en engañar a su pareja con Sergio Aguilera, quien tampoco perdió el tiempo al entablar un contacto muy cercano con Gabriela.

Ahora que ya ha finalizado el programa, Marieta se esfuerza en triunfar en redes socailes, explicando en Instagram recientemente la razón por la que debe tomar medicación diaria.

Marieta dejó su trabajo como auxiliar de enfermería para entrar a 'La isla de las tentaciones', y ahora que el programa se ha emitido, son las redes sociales su nuevo sustento económico. De las diez curiosidades que ha dado a conocer de ella en su perfil de Instagram, hay una que ha llamado mucho la atención de sus seguidores: toma una medicación diaria de la que no se puede olvidar.

"Una cosa muy curiosa de mí es que yo tomo un jarabe para el apetito desde que era bien pequeña. Bueno, he ido cambiando porque el cuerpo se acostumbra y luego no hace efecto, pero hoy en día, con 24 años, si no me tomo ese jarabe me cuesta mucho comer", explica Marieta a todos sus followers.

Además de esta medicación, Marieta asegura que es una persona que suele enfermer a menudo, aunque lo explica con cierto humor: "es que siempre estoy mala, ¡siempre". Esto provoca que se tenga que gastar mucho dinero en medicamentos en la farmacia.