Esta es la letra y el significado de "Quiero arder" de Agoney para el Benidorm Fest 2023

Agoney lanza un mensaje a todos los que le han "mandado muchas veces al infierno" Parte como uno de los favoritos para el pase a la final

El Benidorm Fest 2023 arranca hoy mismo a las 22:40 y de su formato saldrá la persona que representará a España en Eurovision. El formato tuvo un grandísimo éxito el año pasado, cuando Chanel resultó elegida finalmente para representar a nuestro país en el Festival de la Canción de Europa.

Algunos expertos ven claras influencias de C. Tangana en este tema de Agoney, en buena medida porque pasa gran parte de la canción rapeando y no cantando. No obstante, esta canción es una oda a la intuición y a superarse ante el rechazo de otras personas. El propio ex de OT lo explicaba en la rueda de prensa del Benidorm Fest: “Quiero arder porque me han mandado muchas veces al infierno y yo ya me quedo ahí”.

LETRA QUIERO ARDER DE AGONEY

Atado a tu juegoYo disparo primeroAlimento mi egoSin error, con aciertoSi me miras y no quieres ver lo que tú me obligaste a crea, arSiento si yo al provoca, arTe hago volver a rezarAtado a tu juegoQueda lejos el cieloUn capricho sinceroEstá prohibido- ¡Lo quiero!Lamento la falta de luz, pero ya no me obligo a brillarSecretos desiertos de aquello que soySilencio en la noche que me hace gritarAhora que ha vuelto a amanecerLa luz me ayuda a verQue aún no me has dejado serAhora que ha vuelto a amanecerLa luz me ayuda a verQue en el infierno quiero arder¡Arde!¡Arde!¡Arde!¡Arde!Atado a mi JuegoAhora soy lo que quieroSigo aquí prisioneroPero ya no te ruegoAtrapado en la noche, te veo la cara en la oscuridadJuntos en este lugarToca volver a posarAhora que ha vuelto a amanecerLa luz me ayuda a verQue aún no me has dejado serAhora que ha vuelto a amanecerLa luz me ayuda a verQue en el infierno quiero arder¡Arde!¡Arde!¡Arde!¡Arde!Atado al juego, siempre disparo primeroLa luz me obliga a a ver que sigo en el infiernoY yo solo quiero arderYo solo quiero... ¡Ah!¡Arde!¡Arde!¡Arde!Sea como fuere, Agoney es uno de los favoritos para pasar a la final con su "Quiero arder".