La Marató y la Mitja Marató de Barcelona anuncian sus fechas para 2025

Las dos grandes fiestas del running en Barcelona ya tienen fecha para 2025. La Zurich Marató Barcelona celebrará su 46ª edición el 16 de marzo y, un mes antes, el 16 de febrero, tendrá lugar la 35ª eDreams Mitja Marató Barcelona.

Este 2024, la maratón barcelonesa ha contado con 20.000 runners, la tercera mejor cifra de participación de su historia, y la media maratón de la capital catalana ha alcanzado el récord de participantes con más de 28.000 corredores y corredoras, siendo la carrera de esta distancia más multitudinaria de España y la segunda más grande de Europa. Unas cifras que han propiciado que la organización de ambas pruebas quiera ir un paso más allá y haya planteado un nuevo concepto en la comunicación para el próximo año.

More than Just a Race (Más que Una Carrera) será el nuevo concepto conjunto para ambas carreras, donde el ambiente y la animación serán los verdaderos protagonistas. Tanto la Zurich Marató Barcelona como la eDreams Mitja Marató Barcelona se han convertido en pruebas de referencia a nivel internacional, no solo por sus espectaculares recorridos y su multitudinaria participación, sino también por la implicación de la ciudad y por el ambiente que las rodea.

Correr en estos dos grandes eventos de atletismo popular barcelonés se ha convertido en una verdadera experiencia runner y festiva a partes iguales, diversa e inclusiva, que homenajea a las entidades locales, culturales y deportivas de la capital catalana. Una viva representación del alma de Barcelona.

Bajo esta premisa conjunta, cada una de las dos pruebas tendrá una idea de promoción propia relacionada con el ambiente festivo barcelonés. Dos nuevas campañas para 2025 de la Zurich Marató Barcelona y la eDreams Mitja Marató Barcelona, respectivamente.