La inesperada confesión de Paula Badosa en La Resistencia ante Broncano: "Estoy bien servida"

La tenista contestó a la clásica pregunta: "¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido durante el último mes?" También hizo referencia al dinero que tiene en el banco

Paula Badosa fue la última invitada de La resistencia, programa de Movistar+ presentado por David Broncano. La tenista española estaba sentada en el público el pasado miércoles 3 de mayo, pero una jornada más tarde, se sentó en el sofá para ser entrevistada por el humorista y presentador.

Algunos sabréis que Paula y David mantuvieron una relación en el pasado, romance al que hicieron alusión en el plató: "yo no quiero darme méritos, que aquí la genia eres tú... Pero te entrené un poco", espetó Broncano a la tenista, que en estos momentos es la tenista española con mejor ranking WTA. El presentador también confesó que pocas veces había visto a su ex novia con ropa que no fuera deportiva: "creo que te he visto sin chándal muy pocas veces, puede ser la tercera o cuarta vez".

Pero el momento más esperado llegó cuando Broncano le preguntó a Paula el número de relaciones sexuales que había mantenido durante el último mes: "estoy bien servida. Estoy teniendo un buen mes. Forma parte de la preparación física, es cardio".

También respondió acerca del dinero que tiene en el banco: "siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta. Siempre decía mi sueño y mi objetivo algún día es tener más que tú, y por fin, puedo decir que tengo más que tú".